Приморский молодежный профсоюзный форум проходит в поселке Горные ключи. Фото: пресс-служба ФППК

Самые многочисленные делегации - у профсоюзов работников здравоохранения, образования, железной дороги, жизнеобеспечения, энергетики и связи

28 сентября, PrimaMedia. Приморский молодежный профсоюзный форум "Путь в будущее" начал свою работу в поселке Горные ключи. Для участия в нем собрались 120 молодых работников предприятий региона. Среди них врачи, учителя, инженеры, технологи, юристы, правовые инспекторы труда, снабженцы, менеджеры. Всех их объединяет активная гражданская позиция и работа в профсоюзах своих организаций, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Вместе с приморцами в форуме участвуют делегаты из Хабаровского края, Магаданской, Сахалинской, Амурской областей, Якутии и ЕАО.

"Для жителей Севера уровень социальной защиты крайне важен, и именно профсоюзы отстаивают интересы работающего населения, добиваются справедливых зарплат, заставляют владельцев компаний соблюдать нормы охраны труда. И чтобы быть еще более эффективными, профсоюзные активисты должны быть вооружены актуальными знаниями. Нам, молодым членам профорганизаций, часто не хватает опыта. Мы многому учимся у старших коллег на местах, но для меня форум – это возможность раздвинуть границы, выйти из зоны комфорта, развить новые навыки и компетенции, получить актуальные знания и поделиться ими в своей организации, областной Молодежной палате", — сказала маркетолог Бориславна Лебедева, которая приехала на форум из Магадана.

Антип Лугинов, работник профорганизации компании "Сахатранснефтегаз", приехал из Якутии, чтобы познакомиться с коллегами с других территорий Дальнего Востока, с которыми можно будет потом советоваться по профсоюзным вопросам, запускать совместные проекты.

"Спасибо организаторам за такую возможность. Когда видишь рядом с собой такое количество единомышленников, людей, которые разделяют твои принципы и ценности, это здорово мотивирует на дальнейшее развитие, придает силы, сразу ощущаешь себя частью большой и влиятельной общественной организации", — сказал он.

Профсоюз арсеньевской авиакомпании "Прогресс" направил на форум девять молодых активистов. Причем отбор в делегацию проходил в первичной профорганизации на конкурсной основе: кандидаты готовили небольшие эссе на тему дальнейшего развития профсоюза завода с использованием потенциала молодежи.

"Мы получили десятки заявок на девять вакантных мест. Такая активность не могла не радовать, и мы решили при поддержке Союза машиностроения провести свой собственный, локальный молодежный форум в Арсеньеве. Он пройдет уже на этой неделе с участием молодых коллег-машиностроителей из других организаций отрасли. И, конечно, с нетерпением на "Прогрессе" ждут возвращения участников Приморского молодежного профсоюзного форума — с новыми знаниями и интересными идеями", — сказал председатель профорганизации ААК "Прогресс" Андрей Никулин, возглавивший молодежную делегацию завода.

Первый день работы форума посвящен изучению современного информационного пространства и методам продвижения интересов профорганизаций. Участники разберут особенности работы сайта, ведения блогов, освоят эффективные техники презентации информации и попрактикуются работать с текстами.

Также в программе панельная дискуссия о влиянии молодежи на работу профсоюзной первички, тренинги по мотивации и PR-технологиям, разработка и защита собственных проектов по актуальным профсоюзным направлениям.

Специально для работы на форуме из Санкт-Петербурга приехали тренеры Института экономики знаний, победители всероссийского конкурса "Активное обучение – эффективный профсоюз", лауреаты Конкурса программ и проектов по подготовке молодежных лидеров ФНПР Андрей Глазырин и Константин Шерсткин.

Молодежный профсоюзный форум проходит накануне 70-летия Федерации профсоюзов Приморья. Организаторы уверены, что сплав энергии и задора молодых участников с опытом старших наставников даст хороший эффект.