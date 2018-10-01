Тихоокеанская Россия и купирование кризиса. Зачем Кожемяко вернули в родную гавань

Олег Кожемяко. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Перед новым врио губернатора Приморья стоит сложная задача объединения разрозненных сил

1 октября, PrimaMedia. Назначение врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко может иметь далеко идущие планы, которые не ограничиваются решением политического кризиса и дальнейшим развитием края. В случае победы на выборах Кожемяко могут поручить глобальную задачу по созданию на просторах Тихоокеанской России одного из морских кластеров страны, считают эксперты, опрошенные ИА PrimaMedia.

Кандидатура Олега Кожемяка на пост губернатора Приморья стала обсуждаться сразу после объявление итогов повторного голосования, когда стало понятно, что сентябрем выборы не закончились. Как ранее писало ИА PrimaMedia, сахалинский губернатор вошел в число тех, кого реально рассматривали на должность.

Эксперты отмечали, что в числе его безусловных плюсов значились богатый опыт управления сложными регионами, и то, что он местный.

Несмотря на то, что почти весь свой политический вес он накапливал вне пределов Приморского края, в регионе Кожемяко не считается "варягом". В нынешней ситуации это очень важно, так как очередного чужака край может не принять.

С этим согласен политолог Павел Наливайко. "Во-первых, оппозиция уже не сможет манипулировать тем, что Москва назначила "варяга", как это делал один из кандидатов в первом и во втором туре, — говорит эксперт. — Во-вторых, у Кожемяко есть наработанный контакт с местными элитами, он понятен им, знаком по работе как в Законодательном собрании, в бизнес сфере, так и на посту руководителя других регионов.

Третье, наличие поддержки президента дает определенный стартовый электоральный капитал. Но неправильно выстроенная избирательная кампания все эти преимущества может растерять. Мы прекрасно видели, как получилось с Андреем Тарасенко".

По мнению генерального директора DNS Digital Store ДНС Дмитрия Алексеева, которое он высказал на своей странице в Facebook, "в условиях сверх централизации управления в стране, для края нужен управленец, как можно более сильно связанный с федеральной повесткой и имеет там авторитет. Успешен будет тот губернатор, кто сможет в Москве выбить как можно больше бюджета и полномочий для Приморья, полнее вписаться в федеральные проекты. Тарасенко был неплох с этой стороны, но, скажем, Дворкович был бы еще лучше.

Однако в долгосрочной перспективе у такого подхода есть свои проблемы, и частично мы их увидели на прошедших выборах".

Наливайко отмечает, что Кожемяко – один из самых эффективных губернаторов на Дальнем Востоке, учитывая его политический бэкграунд в трех сложных регионах.

"Вспомним Амурскую область, где ему пришлось восстанавливать регион после тяжелейших наводнений, и Сахалин, где региональную политическую вертикаль пришлось выстраивать после громких коррупционных скандалов, — говорит Наливайко. — Со всеми проблемами он справлялся. И здесь то доверие, которое оказывает ему президент, является показательным моментом.

Здесь вопрос в государственных задачах. Это и майские указы президента, и реализация механизмов развития Дальнего Востока. Но сухие цифры, по большему счету, населению не интересны. Оно смотрит на реальные изменения вокруг себя. Это и социальная сфера, и сфера экономики, и сфера доступности рабочих мест и т.д".

Илдус Ярулин, профессор кафедры социологии и политологии Хабаровского государственного технического университета: "На мой взгляд, назначение врио губеранора Кожемяко — это далеко идущие планы центра посмотреть возможность структурирования пространства, то есть поручить Кожемяко образовать в Тихоокеанской России один из кластеров морской России.

Речь идет о 14-ти макрорегионах. Как мне представляется,

будет создан Приморский кластер, куда войдут Приморье, Сахалин, и, возможно, часть Хабаровского края. Это трудная задача, которую мало кто сможет решить. Кожемяко сможет, потому что у него достаточно серьезные связи и влияние на Приморье, есть база на Сахалине.

Не исключаю, что это будет озвучено позднее".

Кроме того, по мнению Ярулина, все таки подспудно стоит задача расколоть намечающийся союз между ЛДПР и КПРФ на Дальнем Востоке. "Пока из серьезных игроков рассматривается только Кожемяко, — говорит эксперт. — Скорее всего, будет предложена новая модель развития Приморского края, которая подразумевает новые схемы взаимодействия финансово-промышленных групп, которые будут себя в этой схеме искать".

В этой связи многие эксперты отмечают, что можно прогнозировать пересмотр отношений между властями и ФПГ региона. На поверхности возможный конфликт с последующим ослаблением позиций бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина и его ПАО "ТИГР". Напомним, Кожемяко стал в 2002 году сенатором от Приморья, несмотря на конфликт с тогдашним руководителем края Сергеем Дарькиным.

С другой стороны, многие отмечают удивительную способность бывшего сахалинского губернатора находить общий язык и склонять на свою сторону крупный бизнес, готовый вкладываться в регион.

По мнению политолога Никиты Исаева, которое приводит Росбалт, социально-экономическое положение региона не играет особой роли при выборе губернатора. Важнее — умение главы региона работать и договариваться с местными элитами.

— Если ему в течение предвыборного времени удастся наладить диалог не только с элитами, с теми, кто будет принципиально участвовать в выборах и агитировать за него, но и с простыми людьми, то он будет молодец, — говорит политолог, профессор кафедры Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Григорий Говорухин. — Понятно, что он не изменит ситуацию с пенсиями. Понятно, что он кардинально не изменит ситуацию в социальной сфере, потому что это не в его власти. Но он хотя бы заручится поддержкой людей в части того, что "ребят, но все остальное я могу сделать и делаю. Смотрите, что я для этого предпринимаю". Вот если он это сможет, тогда поддержка элит и простых людей ему обеспечена.

В регионах люди не очень избалованы вниманием первых лиц, в том числе своих первых лиц, поэтому, возможно, это будет очень важно. Т.е. сделал доброе дело – иди кричи об этом. Это принцип американского менеджмента. Применить это сложно, потому что региональная власть в России в большинстве своем ориентирована на тех, кто ее ставит сверху, а не на тех, кто поддерживает снизу. Поэтому она смотрит наверх и совершенно забывает смотреть вниз на тех, которые, оказывается, должны их избрать. Поэтому-то Дальний Восток и взбунтовался таким совершенно легальным способом.

Напомним, Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края 26 сентября.

Олег Кожемяко возглавил Сахалинскую область в 2015 году. До этого он семь лет руководил другим дальневосточным регионом — Амурской областью. Кроме того Кожемяко два года был губернатором Корякского автономного округа. После назначения главой Приморья он стал единственным за всю историю России руководителем четырех разных субъектов федерации, побив свой же предыдущий рекорд.

Родился Кожемяко 17 марта 1962 года в Приморском крае, в селе Черниговка. Окончил Хабаровский монтажный техникум, а затем Дальневосточный коммерческий институт.

В 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края. В 2002 году стал сенатором, несмотря на конфликт с тогдашним руководителем края Сергеем Дарькиным.

В Приморье Олег Кожемяко сменит Андрея Тарасенко, назначенного врио губернатора в октябре 2017 года. 16 сентября 2018 года во втором туре губернаторских выборов Тарасенко набрал меньше 50% голосов, и хотя и незначительно опередил соперника — кандидата о КПРФ Андрея Ищенко, но губернатором не стал. После рекомендаций ЦИК Приморский Избирком результаты выборов отменил из-за массы нарушений. Новые выборы должны состояться в декабре 2018 года.