Ресторан и бренд модной одежды из Владивостока объединились для совместного проекта

Сотрудники ресторана Zuma в свитшотах #KingTigerCrab. Фото: ИА PrimaMedia

Свитшот #KingTigerCrab стал результатом коллаборации местных компаний

28 сентября, PrimaMedia. Cвитшот #KingTigerCrab стал первым совместным проектом владивостокского паназиатского ресторана ресторана Zuma и местной марки одежды Seabird. Ограниченная серия свитшотов выпущена в честь Дня Тигра и третьего фестиваля камчатских крабов "Держи краба!" – мероприятий, ставших символами Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Коллаборации брендов – главный модный тренд нашего времени, но никогда еще рестораны не делали совместных проектов с дизайнерами одежды.

Алёна Круппа-Анненкова, директор по маркетингу ресторанов Zuma: "Мы живем в красивом регионе, где природа завораживает и заряжает энергией свершений. Здесь особенные люди, яркие, с тягой к приключениям и путешествиям, любящие море и открытый мир. Специально для таких людей и созданы наши свитшоты, которые поселят дух путешествий в вашем сердце. Это первый опыт коллаборации ресторана Zuma и дизайнеров одежды, идеальный подарок для всех, кто любит Владивосток.

Для реализации этого проекта мы выбрали Seabird, местный бренд дизайнерских тельняшек, облетевших мир, проект, который говорит о Дальнем Востоке с любовью, в какой точке мира вы бы ни очутились".



Свитшот #KingTigerCrab. Фото: ИА PrimaMedia

По задумке авторов, свитшоты Zuma × Seabird двусторонние. Их лекала сделаны так, чтобы менять изображение сторонами по настроению. На одной стороне стильного черного свитшота изображен тигр, а на другой – краб. Эти культурные коды просты и понятны для жителей Владивостока.

Как объясняют символы сами авторы, камчатский краб – это мощный символ покровительства морской стихии, символ Zuma и главный герой фестиваля камчатских крабов "Держи краба!". Амурский тигр – символ энергии, власти и силы, визитная карточка Владивостока и Приморья, хозяин дальневосточной тайги.



Свитшот #KingTigerCrab. Фото: ИА PrimaMedia

СПРАВКА:

Ресторан Zuma – крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке, обладатель многочисленных премий и наград, в том числе "Лучший региональный ресторан-2017" по версии Ресторанного рейтинга журнала GQ, "Лучший ресторан России-2014" по версии международного гида для путешественников TripAdvisor, "Лучший ресторан России" по версии программы "Ревизорро", три звезды за винную карту от независимой винной премии Russian Wine Awards. Ресторан славится свежайшими морепродуктами на любой вкус, в первую очередь блюдами из краба, креативной азиатской кухней на стыке азиатских и европейских традиций, обширной винной картой и гастролями лучших шеф-поваров мира. С 2016 года Zuma является организатором фестиваля камчатских крабов "Держи краба!", а с 2018 года – фестиваля приморских гребешков "На гребне!".

Бренд одежды для путешествий Seabird создан дизайнером Аленой Гудзь во Владивостоке в 2015 году. Самый большой хит бренда — тельняшки с красивыми стремительными ласточками, которые уже называют одним из символов Владивостока. В лаконичный дизайн заложена мощная символика: ласточки – символ легкости, свободы, путешествий и возвращений домой.