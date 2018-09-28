Владимир Николаев дал старт новому проекту "1000 ёлок для Владивостока". Фото: предоставлено Фондом ВВН

Владимир Николаев дал старт новому проекту "1000 ёлок для Владивостока"

Новая хвойная аллея появилась в Адмиральском сквере, у мемориала Подводная лодка С-56

28 сентября, PrimaMedia. Новая хвойная аллея появилась во Владивостоке — активисты фонда ВВН, волонтеры, спортсмены клуба Патриот высадили деревья в Адмиральском сквере, у мемориала Подводная лодка С-56. Старт экологической программе "1000 ёлок для Владивостока" дал Владимир Николаев, высадив первые 30 маленьких красавиц. Самые пушистые, яркие, красивые елки привезли во Владивосток из питомников Приморья, чтобы украсить улицы, скверы и дворы краевой столицы, сообщили ИА PrimaMedia в Фонде ВВН.

"Мы все очень любим наш город, и больно видеть, что зелени здесь остается все меньше, — поделился Владимир Николаев, — потому идея не только убирать мусор с улиц, но и озеленить Владивосток, появилась у нас давно. Мы объездили десятки питомников по всему краю, чтобы привезти сюда самые лучшие ели.

В этом году и в течение следующего мы высадим тысячу елок по всему городу. Ждем предложений по местам озеленения от наших жителей!" — сказал Владимир Николаев.

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Буквально за час в Адмиральском сквере выросла новая аллея. В рядах активистов фонда ВВН есть и экологи, и агрономы, поэтому каждую ёлочки сажали по уму: точно выверяли глубину, диаметр лунки, присыпали грунтом и рассчитывали количество воды.

Уже на следующей неделе Фонд ВВН планирует новые высадки, чтобы как можно больше елок появилось в городе до холодов.

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Принять участие в экологической программе Владимира Николаева "1000 ёлок для Владивостока" может каждый желающий, все подробности по телефону фонда: 267-67-00.

экология озеленение благоустройство

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