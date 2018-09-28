Рыбопромышленная выставка пройдет в рамках XIII Международного конгресса рыбаков

XIII Международный конгресс рыбаков. Фото: ООО "ЦРТ"

Среди участников- лидеры рыбной отрасли, финансовые и смежные организации, отраслевые учреждения науки и образования

28 сентября, PrimaMedia. Выставка продукции рыбохозяйственных предприятий Приморского края, инвестиционных проектов и услуг смежных отраслей пройдет в рамках XIII Международного конгресса рыбаков (МКР, Владивосток, 4-5 октября). Среди участников экспозиции – лидеры рыбной отрасли края, кредитно-финансовые организации, поставщики оборудования, образовательные и научные учреждения, сообщили ИА PrimaMedia оргкомитете Конгресса

Напомним, что в XIII МКР в Приморье примут участие представители рыбопромышленного бизнеса России и иностранных государств, госорганов – регуляторов, судостроители, производители оборудования, маркетологи, логисты, кредитные и страховые организации. Регистрацию прошли более 450 участников из 13 регионов России и 10 зарубежных стран. На площадке Конгресса будут обсуждаться те возможности и вызовы, которые ждут рыбохозяйственный комплекс страны и смежные отрасли экономики в предстоящие 15 лет.

Выставка в рамках Конгресса откроется 4 октября в холле большого зала Администрации Приморского края. Как сообщили в оргкомитете МКР, ключевыми участниками экспозиции станут рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия — лидеры рыбохозяйственного комплекса края.

Уловы глубоководного промысла представит участникам Конгресса рыбаков лидер этого перспективного направления в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне – рыболовецкий колхоз "Восток-1". НБАМР – один из крупнейших игроков в добыче минтая и сельди – познакомит посетителей выставки со своей линейкой готовой продукции для потребительского рынка. Группа компаний "Доброфлот" представит экспозицию своих фирменных консервов и пресервов из сайры, красной рыбы и дальневосточной сардины иваси. Также гости выставки познакомятся с широким ассортиментом пищевой продукции приморских рыбопереработчиков – компаний "Дальпико-Рыбсервис", "Рыбный День", "Лиан" и "Восточный лиман".

Из других участников — кредитно-финансовый сектор, представленный Примсоцбанком, "Морским банком", Bank of China. Смежные отрасли будут представлять, в частности, компании Mitsubishi и "МастерПАК". Свои стенды на выставке также разместят отраслевые образовательные и научные организации Приморского края – Дальрыбвтуз и ТИНРО-Центр.

Организатором XIII Международного конгресса рыбаков традиционно выступает Администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры Конгресса – Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения РФ: Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциация добытчиков минтая, Дальневосточная ассоциация "Аквакультура", Дальневосточный союз предприятий марикультуры.

4 октября — первый день работы Конгресса пройдет пленарное заседание и панельная дискуссия "Реализация новаций в рыболовстве как основа прорывного развития рыбного хозяйства". 5 октября работу Конгресса продолжат сессии "Экспорт рыбопродукции. Стратегия развития" и "Аквакультура – перспективное направление рыбохозяйственной отрасли".

Справка: Международный конгресс рыбаков (МКР) во Владивостоке – признанная площадка коммуникаций с участием рыбопромышленного бизнеса РФ, государственных органов – регуляторов отрасли и представителей иностранных государств, играющих значительную роль в мировом рыболовстве. Каждый год Конгресс собирает более 300 участников. Основные положения итоговых резолюций МКР в значительной степени учитываются при формировании государственной политики РФ в области рыболовства, охраны водных биоресурсов, судостроения, судоходства, развития береговой инфраструктуры.

Оператор XIII Международного конгресса рыбаков – ООО "Центр репутационных технологий". Официальный сайт Конгресса — http://fish-forum.pro.

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