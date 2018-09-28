Бизнес. 15:50
XIII Международный конгресс рыбаков. Фото: ООО "ЦРТ"

Рыбопромышленная выставка пройдет в рамках XIII Международного конгресса рыбаков

Среди участников- лидеры рыбной отрасли, финансовые и смежные организации, отраслевые учреждения науки и образования

28 сентября, PrimaMedia. Выставка продукции рыбохозяйственных предприятий Приморского края, инвестиционных проектов и услуг смежных отраслей пройдет в рамках XIII Международного конгресса рыбаков (МКР, Владивосток, 4-5 октября). Среди участников экспозиции – лидеры рыбной отрасли края, кредитно-финансовые организации, поставщики оборудования, образовательные и научные учреждения, сообщили ИА PrimaMedia оргкомитете Конгресса

Напомним, что в XIII МКР в Приморье примут участие представители рыбопромышленного бизнеса России и иностранных государств, госорганов – регуляторов, судостроители, производители оборудования, маркетологи, логисты, кредитные и страховые организации. Регистрацию прошли более 450 участников из 13 регионов России и 10 зарубежных стран. На площадке Конгресса будут обсуждаться те возможности и вызовы, которые ждут рыбохозяйственный комплекс страны и смежные отрасли экономики в предстоящие 15 лет.

Выставка в рамках Конгресса откроется 4 октября в холле большого зала Администрации Приморского края. Как сообщили в оргкомитете МКР, ключевыми участниками экспозиции станут рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия — лидеры рыбохозяйственного комплекса края.

Уловы глубоководного промысла представит участникам Конгресса рыбаков лидер этого перспективного направления в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне – рыболовецкий колхоз "Восток-1". НБАМР – один из крупнейших игроков в добыче минтая и сельди – познакомит посетителей выставки со своей линейкой готовой продукции для потребительского рынка. Группа компаний "Доброфлот" представит экспозицию своих фирменных консервов и пресервов из сайры, красной рыбы и дальневосточной сардины иваси. Также гости выставки познакомятся с широким ассортиментом пищевой продукции приморских рыбопереработчиков – компаний "Дальпико-Рыбсервис", "Рыбный День", "Лиан" и "Восточный лиман".

Из других участников — кредитно-финансовый сектор, представленный Примсоцбанком, "Морским банком", Bank of China. Смежные отрасли будут представлять, в частности, компании Mitsubishi и "МастерПАК". Свои стенды на выставке также разместят отраслевые образовательные и научные организации Приморского края – Дальрыбвтуз и ТИНРО-Центр.

Организатором XIII Международного конгресса рыбаков традиционно выступает Администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры Конгресса – Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения РФ: Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциация добытчиков минтая, Дальневосточная ассоциация "Аквакультура", Дальневосточный союз предприятий марикультуры.

4 октября — первый день работы Конгресса пройдет пленарное заседание и панельная дискуссия "Реализация новаций в рыболовстве как основа прорывного развития рыбного хозяйства". 5 октября работу Конгресса продолжат сессии "Экспорт рыбопродукции. Стратегия развития" и "Аквакультура – перспективное направление рыбохозяйственной отрасли".

Справка: Международный конгресс рыбаков (МКР) во Владивостоке – признанная площадка коммуникаций с участием рыбопромышленного бизнеса РФ, государственных органов – регуляторов отрасли и представителей иностранных государств, играющих значительную роль в мировом рыболовстве. Каждый год Конгресс собирает более 300 участников. Основные положения итоговых резолюций МКР в значительной степени учитываются при формировании государственной политики РФ в области рыболовства, охраны водных биоресурсов, судостроения, судоходства, развития береговой инфраструктуры.

Оператор XIII Международного конгресса рыбаков – ООО "Центр репутационных технологий". Официальный сайт Конгресса — http://fish-forum.pro.

Эл. почта: fishforum@vcrt.ru, fishing@primorsky.ru

Тел. по общим вопросам: +7 902 480 80 08, 8 (423) 240-28-82.

Комментарии
Федеральное агентство по рыболовству, Росрыболовство Доброфлот БАМР, Находкинская база активного морского рыболовства, Находка Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья Администрация Приморского края

Взаимодействие отраслей будут развивать участники XIII Международного конгресса рыбаков

27 сентября, 19:10

Артур Кан: На Конгрессе рыбаков в Приморье озвучим проблемы океанического промысла лососей

26 сентября, 12:35
Проголосуй за добрые дела жителей Приморья
«Я искренне рад вернуться домой»: Юрий Трутнев представил нового врио главы Приморья

10:30

Поселок Терней в Приморье остался без АЗС, до ближайшей около 50 км

14:15

Дума Хасанского района не может начать работу, депутаты жалуются в прокуратуру Приморья

09:00

ДНС опять попал в Forbes

27 сентября, 21:25

Голливудские звезды признались Владивостоку в любви на закрытии "Меридианов Тихого"

10:00

Бывшие наши. Четыре экс-приморца вошли в «ТОП-1000 российских менеджеров»
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia