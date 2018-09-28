Санаторий в Шмаковке. Фото: пресс-служба ФППК

Курортный сбор в Приморье ударит по самым незащищенным и развалит здравницы - профсоюзы

Профсоюзы Приморья против введения нового налога для санаториев Шмаковки

28 сентября, PrimaMedia. Инициативу, поддержанную Общественным экспертным советом по развитию туризма Приморского края, профсоюзы Приморья считают непродуманной и антинародной. Речь о введении курортного сбора в санаториях Шмаковки — 50 рублей с каждого отдыхающего уже с октября 2018 года и 100 рублей – с 2019-го года. Новый налог, взимать который должны сами здравницы, увеличивая стоимость путевок, ударит, прежде всего, по приморцам, причем не самым обеспеченным и социально защищенным, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

"50 рублей, а тем более 100 рублей в день с человека – большая финансовая нагрузка на отдыхающих. В основном к нам едут те, кто не может себе позволить отдохнуть и подлечиться в других российских здравницах и тем более за рубежом. Мы изо всех сил сдерживаем цены, стараемся сделать программы доступными. Но покупательная способность наших гостей падает, даже постоянные клиенты сокращают количество дней: вместо 21-дневных программ выбирают 10-13-дневные. Те, кто приезжают к нам по социальным путевкам, — а это почти половина наших отдыхающих, — не могут позволить себе дополнительных услуг и процедур, вынуждены экономить на всем, и мы понимаем, что это вызвано серьезными проблемами в экономике региона, низкими зарплатами, отсутствием рабочих мест в районах края.

Как людям, называющим себя экспертами, вообще могла прийти в голову такая мысль – ввести курортный сбор для земляков с проблемами здоровья? Ведь в Шмаковку приезжают не столько отдыхать, сколько профилактировать заболевания, в том числе полученные в результате профессиональной деятельности! Нельзя отбирать у наших людей возможность оздоровления, это преступно", — считает директор профсоюзного санатория "Изумрудный" (п. Шмаковка) Татьяна Марчук.

Кроме того, курортный сбор ударит и по самим здравницам. Если число гостей еще более сократится, притом, что нагрузка санаториев и сегодня неравномерная, то им не на что будет поддерживать текущую хозяйственную деятельность, ремонтировать корпуса, обновлять номерной фонд. Очень высок риск того, что здравницы окажутся на грани закрытия, персонал — без работы, а приморцы и жители соседних дальневосточных регионов – без качественной и доступной санаторной помощи.

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"Мы категорически против введения курортного сбора и сделаем все для того, чтобы эта инициатива не оформилась в законодательный акт на краевом уровне. Системным оздоровлением работающего населения сегодня никто не занимается, кроме профсоюзов, которые выделяют на это дополнительные средства, компенсируют частично или полностью путевки работникам предприятий. Подобные непроработанные инициативы нивелируют наши усилия. Мы этого не допустим.

Я считаю позицию директора департамента туризма Приморского края антинародной. Это снижает социальные гарантии приморцев и ведет к росту социальной напряженности в крае", — говорит председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков.

С мнением лидера приморских профсоюзов солидарен и председатель краевой профорганизации работников связи Александр Савкин:

"Неужели курортный сбор – единственный источник пополнения бюджета для развития туристической инфраструктуры края? Почему бы не ввести налог для иностранных гостей, число которых, по статистике краевого департамента туризма, растет как на дрожжах?" — говорит он.

С профсоюзами солидарны и работодатели. На Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений бизнес тоже выступил против курортного сбора, когда его пытались ввести во всех регионах России.

Добавим, что в экспериментальном порядке курортный сбор весной-летом этого года введен в трех регионах страны – частично Краснодарском крае (10 рублей), на Алтае (30 рублей) и в Ставрополье (50 рублей). Но, поскольку прошло еще мало времени, невозможно сделать внятные выводы и понять целесообразность взимания этого налога. На этом фоне планы поднять за счет курортного сбора в Шмаковке туристическую инфраструктуру Кировского района выглядит весьма туманно, зато обозрима другая перспектива — развалить систему доступного оздоровления для жителей региона.

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