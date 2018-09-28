Виктор Калюжный: о развитии парка Южно-Сахалинска и победе на "Хрустальном колесе"

Осенний парк. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMedia

Директор городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина рассказал корр. ИА SakhalinMedia о преображении парка

28 сентября, PrimaMedia. Городской парк Южно-Сахалинска является одним из излюбленных мест сахалинцев. Здесь ежедневно проводят время огромное количество островитян, а потому для некоторых он уже стал "вторым домом". И всегда приятно, когда твоё любимое место отдыха преображается и развивается в лучшую сторону. Администрация парка разделяет это мнение, и за последние годы было выполнено множество действий для облагораживания территории. Озеленение парка, реконструкция исторических мест, а также работы над улучшением освещения — всё это лишь малая часть всех проектов благоустройства, которые были уже реализованы. Корр. ИА SakhalinMedia побеседовал с директором МАУ ГПКиО Виктором Калюжным и узнал о том, как развивается парк сейчас и какие проекты по его благоустройству будут реализованы в ближайшие годы.

"ХРУСТАЛЬНОЕ КОЛЕСО"

Конкурс "Хрустальное кольцо" проводится уже в 16 раз. Конкурс очень престижный, потому что все ведущие парки и объекты развлечения страны принимают в нём участие. В этом году, видя ту большую работу, которую проделал парк с точки зрения благоустройства, мы приняли участие в номинации "Лучший проект благоустройства/реконструкции парка". Весь год велась подготовка к этому конкурсу: благоустраивали парк, вели документальную подготовку, видеосъёмку, делали всевозможные презентации. Всё это создавалось для того, чтобы можно было потом визуально продемонстрировать проведённую работу конкурсной комиссии.

Мы там были далеко не одни. Однако, жюри оценило показанное нами, и присудило награду "Хрустальное колесо". Для нас это очень почётно. Важно, что наш труд оценивается не только жителями нашего города, но и профессионалами в этой области, которые имеют очень большой опыт. Вместе с нами на конкурсе были представлены такие серьёзные парки, как "Сочи-парк", парк "Зарядье", парк "Горького", центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова. Они имеют многолетнюю историю и очень достойно выглядят, а потому нам есть чему у них поучиться.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ПАРКА

В прошлом 2017 году была продела огромная работа по благоустройству и реконструированию объектов, находящихся на территории городского парка. Прошлый год мы назвали "годом быстрых побед". Были заасфальтированы дороги, проводились работы по уборке мусора, в том числе оставшегося после всевозможных чрезвычайных ситуаций, было высажено множество цветов и организованы цветочные фотозоны. Озеро подверглось очистке от ила, который копился в нём десятилетиями и временами выходил наружу, давая очень своеобразный запах. Берега реки Рогатки были заброшены, мостовые переходы — в ужасном состоянии. Вот поэтому в прошлом году мы максимально уделили внимания тому, чтобы сделать визуальную чистоту парка. Были заменены перила, мосты, проложены новые дорожки, которые также были заасфальтировали их.

Парковое озеро. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMedia Парковое озеро. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMedia 1 / 2

"Бич" парка был в том, что в парке толком не было освещения. Те столбы освещения десятилетней давности, которые стояли, были до такой степени прогнившие, что на них нельзя было ничего повесить, не уронив их. Поэтому мы сделали полную реконструкцию наружного освещения. По всей территории парка были заменены все ветхие опоры и установлено большое количество новых. На той же "тропе здоровья" — 89 красивых световых столбов, которые являются серьёзным украшением парка. Кроме того, наружное освещение было сделано и в детском городке — гордости парка.



Осенний парк. Фото: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска

В 2017 году была проделана очень серьёзная работа по наружному праздничному освещению. На новый год мы установили всевозможные перетяжки, консоли, арт-объекты, тематически приукрасили парк, с точки зрения новогоднего подхода. Затем мы установили большое количество очень красивых снежных и ледяных фигур. Для работы над ними привлекались профессионалы из Хабаровска.

Следующим шагом по улучшению парка стала работа над стадионом "Космос", который был передан нам. Был залит каток, организован пункт проката, и в связи с тем, что у нас появилась хорошая ледозаливочная машина, мы сделали там достойный лёд. Не хуже, чем в каком-нибудь крытом павильоне. Тем самым мы нашли возможность заинтересовать людей в посещении парка и зимой, и летом. Стоит отдать должное тому, что посетители этим пользуются и очень рады. До 20 тысяч человек посещают парк в выходные и летние дни. Это большое количество.



Вид на парк. Фото: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска

В этом году, проанализировав то, чего не хватает в парке, мы сделали единую зону фуд-корта. Мы собрали в одном месте киоски питания, которые были разбросаны по всей территории парка. Специально была подготовлена площадка, на которой можно было спокойно сесть и поесть. Закупили большое количество современной всепогодной мебели из ротанга. Сделали красивую детскую площадку. И получили в итоге современную зону фуд-корта. Но это был только первый этап. На втором этапе у нас есть мысли, чтобы построить капитальное здание, которое будет работать и зимой, и летом: с водой, отоплением и канализацией. Необходимые подготовительные работы мы уже провели. Когда появится полное понимание того, как всё будет выглядеть, мы приступим к реализации.

В 2018 году мы восстановили частичку истории парка — танцевальную площадку. Была построена новая танцевальная площадка, которая сейчас очень современно смотрится и будет некой точкой притяжения для посетителей парка.

День города Южно-Сахалинска. Фото: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска День города Южно-Сахалинска. Фото: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска День города Южно-Сахалинска. Фото: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска День города Южно-Сахалинска. Фото: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска 1 / 4

Также большое внимание было уделено в этом году парковочным местам. Случались ситуации, когда люди решили поехать в парк, а машину поставить негде. Мы решили заняться этим вопросом вплотную. Благоустроили вход со стороны улицы Комсомольской, мимо гостиницы Гагарин. Там сделали новую парковку на 40 мест, расширили входную зону, где тоже машины можно парковать. Кроме того, сейчас заканчивается реконструкция проезда со стороны Коммунистического проспекта, от бассейна. Там мы тоже сделали добавочные парковочные места. Затем была создана еще одна парковка со стороны улицы Детской, где помещается порядка 60 машин.

Одним из самых красивых моментов, который понравился жителями в этом году, – семейные качели, которые мы называем "Мать и дитя". Это сдвоенные качели, с одной стороны которых безопасно располагается маленький ребёнок, а напротив — мама. Таким образом, они вместе качаются: и ребёнку нравится, и мама в восторге.

Мы максимально учитываем тот факт, что парк исторический, его создали в 1906 году. Поэтому те места, где есть некая японская архитектура, мы затрагиваем только для наведение чистоты. Архитектурные преобразования там не проводятся. У нас есть японский остров, на котором мы облагораживаем берега, но внутреннюю часть не трогаем. Полного понимания развития этой части у нас пока нет.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Первое, на что сейчас нацелено внимание, — это наш исторический бассейн. Он не эксплуатируется уж порядка 30 лет. Мы уже провели предпроектные работы. Был тщательно изучен опыт Хабаровска, где есть открытый бассейн, и приглашена проектная группа, которая сделала визуализацию будущего проекта. В итоге, с ними был заключён договор для строительства этого бассейна. В следующем году планируем попросить финансирование и, возможно, в ближайший год-два построить.

Второй момент — это исторический фонтан японского периода. Уже довольно длительное время он не эксплуатируется, потому что всё обветшало. Так же, как и в случае с бассейном, мы разрабатываем современный проект этого фонтана. Сейчас ведётся проектирование, готовится проектно-сметная документация, и надеюсь, мы его сможем реализовать уже в следующем году.

Следующим пунктом в развитии парка является реализация проекта "Парковый гольф". Уже подготовлена площадка, закуплено необходимое оборудование. Сегодня ведётся укладка дерна. Располагаться гольф будет в районе детской площадки, вдоль берега реки Рогатки. Мы планируем, что в октябре уже будет проведён первоначальный матч, дабы получить некий опыт — негативный или положительный. И уже исходя из полученных отзывов, будем в зимний период вносить корректировки в этот проект.

За этот год мы восстановили здание "Электрона" и будем продолжать его поддерживать. На сегодняшний день там установлено большое количество игровых автоматов, и их число постоянно увеличивается. Сейчас мы заключили договор и ждём поставки необходимых новых современных игровых автоматов, которые устанавливаются внутри. Однако, параллельно с этим мы ведём работы на наружной площадке по расширению парка аттракционов. В 2018 году уже закупили четыре больших аттракциона, которые поступят к концу года и к началу следующего сезона должны будут уже работать. Ну, и разрабатываем проект по замене колеса обозрения. Оно будет значительно больше нынешнего, и в нём будут предусмотрены все уровни защиты от погодных условий. Кроме того, в кабинках будут установлены кондиционеры.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям наших посетителей и идём к ним на контакт. Есть возможность через официальный сайт парка оставить пожелание. Кроме того, существует группа в социальных сетях, где также можно выложить своё мнение.

Я очень много хожу по парку, и постоянные посетители, мне кажется, уже знают меня в лицо. То есть те, кто не имеет возможности написать или позвонить, могут встретить меня в парке и озвучить какие-либо свои пожелания лично.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ

Мы планируем организовать некий сюрприз для посетителей и превратить парк в сказку. Концепция заключается в том, что разные части парка будут оформлены под разные сказки. И таким образом, прогуливаясь по территории, вы будете путешествовать по сказочным мирам. Уже заключён контракт на поставку оборудования и необходимых материалов. Я надеюсь, что 15 декабря, а возможно и раньше, парк будет полностью готов к празднику.

Ледяные фигуры 2017 год. Фото: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска Ледяные фигуры 2017 год. Фото: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска Ледяные фигуры 2017 год. Фото: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска Ледяные фигуры 2017 год. Фото: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска Ледяные фигуры 2017 год. Фото: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска 1 / 5

Параллельно мы ведем разработку снежных и ледяных фигур, с которой нам помогают хабаровские специалисты.

Кроме всего прочего, у нас есть задумки по использованию детской железной дороги. Через несколько дней они закрывают сезон, и мы хотим на зиму установить там снежный паровоз. То есть это будет не просто элемент украшения парка, но и выполнять роль горки, по которой дети смогут скатываться на замерзшее озеро.