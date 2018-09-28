Проголосуй за добрые дела жителей Приморья. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

В октябре приморцы выберут самые достойные поступки в пяти номинациях, первая из которых - «Во имя жизни» (ГОЛОСОВАНИЕ)

28 сентября, PrimaMedia. Конкурс "Приморье и люди" проводится в год 80-летия края, чтобы поощрить тех, кто совершает добрые дела. За два месяца свои заявки прислали свыше 70 человек. В октябре приморцы выберут самые достойные поступки жителей края в пяти номинациях, первая из которых — "Во имя жизни". Голосование пройдет с 1 по 7 октября, сообщает ИА PrimaMedia.

Конкурс призван показать, как важно быть внимательным к ближнему и спасти жизнь человеку (номинация "Во имя жизни"), оказать помощь в соблюдении правопорядка (номинация "Гражданская позиция"), вести волонтерскую деятельность (номинация "Забота о людях"), дарить тепло детям, оставшимся без попечения родителей, (номинация "Большое сердце") и создавать большие и крепкие семьи (номинация "Семейные ценности").

Проголосовать вы можете внизу этой страницы.

Участники номинации "Во имя жизни"

1. Махоня Игорь Петрович, 27 лет, стивидор порта "Восточные ворота "Приморский завод", Партизанский район.



Игорь Махоня. Фото: предоставлено организаторами

В июле 2017 года на пляже Песчаный в Партизанском районе Игорь заметил, что вдалеке, метрах 150 от берега, волны уносят ребенка 11-13 лет. Мужчина схватил попавшийся под руку детский круг и поплыл в сторону утопающего. Когда Игорь приблизился к ребенку, то схватил его, притянул на круг и начал плыть с ним в сторону берега. Убедившись, что здоровью ребенка ничего не угрожает, Игорь передал его матери.

2. Трейзер Алена Владимировна, 19 лет, студентка, Дальнереченский район.



Алена Трейзер. Фото: предоставлено организаторами

В июне 2016 года в районе протоки реки "Большая Уссурка" (с. Сальское) девушка находилась на отдыхе с братом. Наблюдая за ребенком, она заметила тонущего мальчика 10 лет. Течением его уносило на глубину. Девушка бросилась на помощь, нырнув в воду, и помогла доплыть до берега. Алена получила благодарственное письмо от руководства управления МЧС России по Приморскому краю и медаль МЧС России за "Спасение утопающего на воде".

3. Чижаев Руслан Игоревич, 28 лет, пожарный 52 Пожарной части КГКУ "21 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Хасанского муниципального района".



Руслан Чижаев. Фото: предоставлено организаторами

28 апреля 2015 года Руслан Чижаев проходил мимо дома в поселке Славянка Хасанского района и увидел, что в одной из квартир произошло возгорание. До прибытия пожарных подразделений он бросился в горящую квартиру, своими силами вытащил двух человек в бессознательном состоянии и оказал им первую помощь. Люди остались живы благодаря решительным и самоотверженным действиям человека.

4. Ена Игорь Владимирович, 63 года, фельдшер станции скорой медицинской помощи, г. Уссурийск.



Игорь Ена. Фото: предоставлено организаторами

Игорь Ена трудится на станции скорой медицинской помощи более 40 лет. Около 30 лет он работал в составе врачебной бригады, выезжал на сложные вызовы. Сейчас Игорь Владимирович – заведующий учебно-тренировочного класса на станции "скорой помощи". Постоянная отработка навыков, практические занятия, изучение оборудования – этим занимаются в классе под его чутким руководством врачи, фельдшеры, медсестры и даже водители скорой помощи. При инфарктах на "скорой помощи" используют жизненно важный препарат – тромболизис. Он рассасывает тромб и восстанавливает процесс кровообращения в сердце.

Сегодня все фельдшеры уссурийской "скорой" обучились у Игоря Ена этому методу и применяют его на практике. За полгода работники "скорой" применили тромболизис 26 раз из 40 случившихся у пациентов инфарктов, это очень высокий показатель.

5. Фоменко Сергей Алексеевич, 58 лет, начальник пожарного караула в краевом государственном казенном учреждении "42 пожарная часть противопожарной службы Приморского края по охране Ханкайского муниципального района".



Сергей Фоменко. Фото: предоставлено организаторами

В январе 2016 года в с. Камень-Рыболов загорелся частный дом, пламя охватило все строение, создалась угроза обрушения кровли. Начальник караула Фоменко получил информацию от соседей, что в доме находятся люди. Оценив обстановку, он лично возглавил звено ГДЗС в составе двух человек. Пожарные проникли в дом, сбивая огонь и температуру, проползли от веранды в комнату, обнаружили двоих человек в сознании. Надев на пострадавших спасательные устройства, вытащили их и передали работникам скорой медицинской помощи. За 23 года работы Сергей Алексеевич принял участие в спасении более 20 человек.

6. Романенко Евгений Владимирович, 43 года, начальник караула пожарной части, г. Уссурийск.



Евгений Романенко. Фото: предоставлено организаторами

В мае 2018 года в 9-этажном жилом доме в Уссурийске случился пожар. Евгений Романенко одним из первых прибыл на место. Дым быстро распространился на все девять этажей. Подключив дыхательные аппараты, Евгений Романенко со своим подчиненным первыми вывели мужчину, находившегося прямо напротив горящей комнаты. На седьмом этаже пожарные обнаружили семью с маленькими детьми, надели на них спасательные капюшоны и вывели всех на улицу. В итоге в эту ночь Евгений Романенко и его подчиненный вдвоем спасли шесть человек.

Кроме тушения пожаров, сотрудники части под руководством Евгения Романенко ликвидируют ЧС, возникшие при тайфунах, палах, ДТП. В тяжелейших условиях пожарные спасают людей и природу от стихийных бедствий, технологических аварий. Личный состав 34-ой пожарной части ФПС Уссурийска, который первый прибыл на помощь жителям уссурийских сел после тайфуна "Гони", был награжден медалью МЧС России "Маршал Василий Чуйков".

7. Казаченок Ирина Викторовна, 36 лет, специалист Дальневосточного завода "Звезда", г. Большой Камень.



Ирина Казаченок. Фото: предоставлено организаторами

Ведущий специалист завода Ирина Казаченок помогла соседям по дому избежать трагедии – спасла их ребенка от гибели. Малыш выпал вместе с москитной сеткой из окна квартиры на пятом этаже. Лишь по счастливой случайности он не сорвался с высоты, а завис на бельевой решетке. Услышав крики мальчика, Ирина поспешила на помощь. Рискуя своей жизнью, женщина постепенно вытащила ребенка за ноги. Стоит отметить, что Ирина сама многодетная мать, в ее семье трое детей.

8. Чурин Никита Сергеевич, 14 лет, школьник, г. Владивосток.



Никита Чурин. Фото: предоставлено организаторами

8 апреля 2018 года в доме по ул. Героев Варяга вспыхнул пожар. Дома находился мальчик и его младшие братья 4 лет и 5 лет. Родители выехали на рынок, а бабушка готовила обед. Когда возник пожар, Никита сразу заподозрил беду, быстро схватил братьев и кинулся к выходу, где уже во всю бушевало пламя. Облив детей водой, он на руках вынес их на улицу. Бабушку спасли пожарные, подоспевшие вовремя.

9. Поваров Константин Сергеевич, 31 год, начальник пожарно-спасательной части, г. Уссурийск.



Константин Поваров. Фото: предоставлено организаторами

Константин Поваров с 2009 года участвовал в тушении крупных пожаров в городе Уссурийске. На протяжении последних четырех лет принимает непосредственное участие в ликвидации ЧС, связанных с паводковой ситуацией в Уссурийском городском округе. В 2015 году Константин Поваров лично спасал животных из частного зоопарка в парке "Зелёный остров" во время прохождения тайфуна "Гони". Спасательная операция, проводимая силами МЧС, длилась три дня.

В мае 2018 года Константин Поваров помогал людям при пожаре в 9-ти этажном доме на ул. Горького. Он вывел 2 детей и 2 взрослых из квартир через задымленный подъезд. Константин Поваров имеет ведомственные и государственные награды. В 2017 году был награжден медалью "За спасение погибавших", учрежденной Указом Президента Российской Федерации.

10. Коллективная заявка сотрудников авиационного завода "Прогресс", г. Арсеньев.



Сотрудники завода "Прогресс". Фото: предоставлено организаторами

Сотрудники авиационного завода регулярно сдают кровь и спасают жизнь другим людям.

Михайлов Александр Георгиевич, 44 года, начальник производственного участка завода сдает кровь с 2010 года. Его к этому приучила супруга, которая работает детским врачом. Александр находится на связи с центром переливания и готов прийти на помощь при первой необходимости.

Грищенко Татьяна Андреевна, 33 года, инженер технолог цеха за 4 года совершила 17 кровосдач и испытывает настоящую радость от того, что может быть полезной и нужной другим людям.

Чаус Андрей Валерьевич, 35 лет, мастер производственного участка завода. С 2008 года он активный участник донорского движения. За это время он сделал 63 кровосдачи. Уже более 10 лет он помогает людям и испытывает большую радость от этого.

Микшина Ирина Николаевна, 37 лет, инженер по ремонту сдает кровь с 2001 года и осуществила 61 кровосдачу. Считает, что очень важно помогать ближнему в беде, т.к. оказаться в ситуации, когда нужна кровь или моральная поддержка может каждый.

Это не полный список тех работников завода, которые сдают кровь. Доброе дело одних заряжает других людей на хорошие поступки. Один из которых — сдача крови для нуждающихся в экстренной помощи.

11. Егоров Виктор Петрович, 66 лет, заведующий хирургическим отделением центральной городской больницы, г. Уссурийск.



Виктор Егоров. Фото: предоставлено организаторами

В Уссурийской центральной городской больнице почти 40 лет трудится ведущий хирург, заслуженный врач Российской Федерации Виктор Егоров. На протяжении 12 лет он руководит хирургическим отделением, где оперируют до 1 тысячи пациентов в год. Врач высшей квалификации проделывает сложнейшие и уникальные операции, которые длятся по 3-4 часа.

Всю свою жизнь Виктор Петрович посвятил хирургии, работает без выходных, выезжает на неотложные операции ночью, круглосуточно дает консультации врачам. В 2011 году Виктор Егоров принимал участие во Всероссийском конкурсе "Лучший врач года". Он стал лучшим хирургом из 650 врачей со всей России.

12. Новиков Сергей Дмитриевич, 14 лет, учащийся школы, Надеждинский район.



Сергей Новиков. Фото: предоставлено организаторами

19 ноября 2017 года в доме семьи Новиковых случился пожар. Сергей — старший сын в семье, учащийся 7 класса, первым обнаружил возгорание. Не растерявшись, он начал будить семью. Так как входная дверь горела, Сергей разбил окно, через которое вытащил сестру, ученицу 3 класса, и брата дошкольника. После этого он помог эвакуироваться матери, которая уже получила ожоги, и только после этого сам выпрыгнул в окно из горящего дома.

13. Горбачев Дмитрий Михайлович, 42 года, начальник караула 13 пожарной части ФГКУ "5 отряд федеральной противопожарной службы по Приморскому краю", г. Арсеньев.



Дмитрий Горбачев. Фото: предоставлено организаторами

5 июля 2017 года в г. Арсеньев на пятом этаже в пятиэтажном доме произошел пожар. Из окна шел густой черный дым. В доме, со слов соседей, находились люди (маленький ребенок и его мама). Пострадавшие были обнаружены в квартире с сильными ожогами рук и лица, ребенок пяти лет находился без сознания. Единственный вариант убрать людей из горящей квартиры — через оконный проем по установленной пожарной автолестнице, там уже ожидала бригада скорой помощи.

Всего на этом пожаре было спасено два человека, эвакуировано из соседних квартир три человека. За проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, был награжден медалью МЧС России "За отвагу на пожаре".

14. Золотарев Дмитрий Ильич, 32 года, глава Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края.



Дмитрий Золотарев. Фото: предоставлено организаторами

6 марта 2016 года глава Новолитовского сельского поселения Дмитрий Ильич Золотарев, сотрудники полиции и отдела надзорной деятельности и профилактической работе Партизанского района поехали оценить состояние временной переправы через реку Литовка. Внезапно под ногами одного из мужчин, который стоял на берегу, произошел обвал земли. В считанные секунды тот оказался в бурлящем потоке. Первая попытка очевидцев помочь не увенчалась успехом. В это время Дмитрий Золотарев находился на противоположном берегу и видел произошедшее. Не раздумывая, он побежал по берегу вдоль реки, чтобы перехватить утопающего. Он нырнул в ледяную воду и помог пострадавшему добраться до берега. Тогда Дмитрий думал об одном: "Только бы успеть спасти!"