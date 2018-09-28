Очередь за телефоном занимали за несколько дней до старта продаж. Фото: С сайта Avito

Сумасшествие по iPhone XS: первые места в очереди в Москве готовы продать за миллионы

Сайт Avito пестрит объявлениями о готовности продать свое место в очереди

28 сентября, PrimaMedia. Ситуацию с покупкой нового iPhone XS не иначе как сумасшествием не назовешь. Одни готовы заплатить любые деньги, переплачивая "серым" продавцам, а другие на этой волне зарабатывают на любителях "яблок". Дошло до того, что место в очереди продают в Москве за несколько миллионов! – передает ИА PrimaMedia.

Старт продаж новых телефонов в России начался сегодня, 28 сентября. Как писало ранее информагентство, люди занимали очередь за несколько дней до этого "знаменательного" дня. Кто-то умудрялся даже поставить в центре города палатку.

На сайте продаж Avito просто ажиотаж. Лента пестрит объявлениями с предложением продать свое место в очереди.

Сайт пестрит предложениями на любой кошелек

Сайт пестрит предложениями на любой кошелек. Фото: С сайта Avito

"Я 14-ый в очереди", — дает оперативно с места событий информацию один из жителей Москвы, предлагая купить место за…190 тысяч рублей.

В такую цену предприимчивый москвич оценил несколько метров до вожделенного смартфона.

Есть предложения, где цена варьируется от 100 до 150 тысяч.

Сайт пестрит предложениями на любой кошелек

Сайт пестрит предложениями на любой кошелек. Фото: С сайта Avito

Но это не самые, кстати, дорогостоящие предложения. Есть объявление, где первые места в очереди стоят 2 500 000 млн рублей!

— Уникальная возможность купить самый лучший гаджет от мирового лидера одним из самых первых в России. С этим девайсом можно будет гордо сидеть в метрополитене, в то время как соседи будут мучиться с предыдущей устаревшей версией, — аргументирует продавец.

Кто больше? А сайт продаж в этот день действительно напоминает аукцион. И большая цена есть. Глядя на нее думаешь, что это опечатка на сайте или розыгрыш. Ну какой здравомыслящий человек согласится отдать 10 млн рублей, чтобы стать первым обладателем iPhone XS?!

— Звоните, пишите, займу первое место. По цене договоримся. Выберем удобное место приобретения, — обещает продавец.

400 тысяч, 250, 300 тысяч – обилие предложений зашкаливает.

Самые скромные "предприниматели" готовы отдать свое место за 20 тысяч, рассуждая, что лучше меньше, но зато к ним гарантировано обратятся фанаты "яблок".

Комментарии
телефоны сотовые мобильные устройства (гаджеты) деньги (финансы) электронная очередь
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia