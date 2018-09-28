Сумасшествие по iPhone XS: первые места в очереди в Москве готовы продать за миллионы

Очередь за телефоном занимали за несколько дней до старта продаж. Фото: С сайта Avito

Сайт Avito пестрит объявлениями о готовности продать свое место в очереди

28 сентября, PrimaMedia. Ситуацию с покупкой нового iPhone XS не иначе как сумасшествием не назовешь. Одни готовы заплатить любые деньги, переплачивая "серым" продавцам, а другие на этой волне зарабатывают на любителях "яблок". Дошло до того, что место в очереди продают в Москве за несколько миллионов! – передает ИА PrimaMedia.

Старт продаж новых телефонов в России начался сегодня, 28 сентября. Как писало ранее информагентство, люди занимали очередь за несколько дней до этого "знаменательного" дня. Кто-то умудрялся даже поставить в центре города палатку.

На сайте продаж Avito просто ажиотаж. Лента пестрит объявлениями с предложением продать свое место в очереди.



Сайт пестрит предложениями на любой кошелек. Фото: С сайта Avito

"Я 14-ый в очереди", — дает оперативно с места событий информацию один из жителей Москвы, предлагая купить место за…190 тысяч рублей.

В такую цену предприимчивый москвич оценил несколько метров до вожделенного смартфона.

Есть предложения, где цена варьируется от 100 до 150 тысяч.



Сайт пестрит предложениями на любой кошелек. Фото: С сайта Avito

Но это не самые, кстати, дорогостоящие предложения. Есть объявление, где первые места в очереди стоят 2 500 000 млн рублей!

— Уникальная возможность купить самый лучший гаджет от мирового лидера одним из самых первых в России. С этим девайсом можно будет гордо сидеть в метрополитене, в то время как соседи будут мучиться с предыдущей устаревшей версией, — аргументирует продавец.

Кто больше? А сайт продаж в этот день действительно напоминает аукцион. И большая цена есть. Глядя на нее думаешь, что это опечатка на сайте или розыгрыш. Ну какой здравомыслящий человек согласится отдать 10 млн рублей, чтобы стать первым обладателем iPhone XS?!

— Звоните, пишите, займу первое место. По цене договоримся. Выберем удобное место приобретения, — обещает продавец.

400 тысяч, 250, 300 тысяч – обилие предложений зашкаливает.

Самые скромные "предприниматели" готовы отдать свое место за 20 тысяч, рассуждая, что лучше меньше, но зато к ним гарантировано обратятся фанаты "яблок".