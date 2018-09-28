Проект «Этностиль Приморья» завершится выставкой в музее Находки

Национальные костюмы татаро-башкирской диаспоры. Фото: ИА PrimaMedia

В коллекциях современных костюмов отразились национальные мотивы множества диаспор Приморья

28 сентября, PrimaMedia. Длительный проект "Этностиль Приморья", получивший в этом году поддержку Фонда президентских грантов, близится к завершению. Финальными мероприятиями проекта станут дефиле и дискуссионная площадка в рамках Конгресса народов Приморья, а затем – выставка лучших фестивальных костюмов в залах музейно-выставочного центра Находки. Она откроется 6 ноября и продлится до конца года, сообщает ИА PrimaMedia.

— Грант выиграла татаро-башкирская общественная организация "Туган тел", которая давно поддерживает партнерские связи с музеем Находки, — рассказала корреспонденту агентства руководитель проекта "Этностиль Приморья" Камиля Глытина. – И мы рады, что к проекту проявили интерес как опытные мастера, так и молодые дизайнеры, которые подготовили целые коллекции современной одежды с национальными мотивами. Также мастера изготовили сумки, обувь, украшения, разнообразные сувениры.

Фестиваль нарядов в этническом стиле стал лишь частью более обширного замысла – укрепить межнациональное сотрудничество и разработать такие его формы, которые были бы интересны молодежи. Эту задачу, считает Камиля Глытина, проект выполнил. Участникам фестиваля были предложены три темы – "Этнообразы Приморья", "Древо жизни", "Семейная история". После выбора темы авторы проводили исследование этнокультуры народов Приморья. Наиболее разноплановой оказалась тема "Этнообразы Приморья", разрабатывая которую, конкурсанты старались сформировать позитивный образ региона, как мозаики этнических культур. В своих эскизах авторы использовали элементы народного орнамента, символы растительного и животного мира, уникальной природы Приморского края.

В течение первого полугодия участники "Этностиля Приморья" работали над сувенирами, аксессуарами и коллекциями нарядов, чтобы в июле представить их на всеобщее обозрение. На первом этапе организаторам поступило 125 работ. В летнем конкурсном дефиле и выставке, проходивших на площадке находкинской "Палеодеревни", приняли участие модельеры и мастера прикладного искусства из 16 муниципалитетов Приморья и Хабаровского края. Среди участников были театр моды "Элли" (Владивосток), театр моды "Дизайн Форма" (Находка), общественная организация "Росток" (Партизанск), молодежный центр "Патриоты Отечества" (Лесозаводск), образцовый коллектив "Эвэлэн (п. Хор Хабаровского края).

Мероприятия проекта поддержали Центр русской культуры "Берегиня", Центр украинской культуры "Назавжди", Приморская региональная казахская общественная организация "Асар", Дагестанский культурный центр "Серир", организации татар и башкир из Артема и Партизанска, Корейский культурный центр Уссурийска, а также департамент внутренней политики Приморского края, Ассамблея народов Приморского края, администрация Находкинского городского округа.

Сейчас организаторы "Этностиля Приморья" готовятся к участию в Конгрессе народов Приморья, который намечен на 1 ноября. По словам Камили Глытиной, проект вызвал большое воодушевление среди национальных диаспор и общественных организаций, и многие сходятся во мнении, что эта инициатива должна иметь продолжение.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.



