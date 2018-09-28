«Звездочки СУЭК» со всей России зажглись в Красноярске

Танцевальный коллектив "Джайв". Фото: предоставлено компанией "Приморскуголь"

Приморский край на фестивале представили победители регионального отборочного тура

28 сентября, PrimaMedia. Гала-концерт первого всероссийского фестиваля детского искусства "Звездочки СУЭК", участие в котором приняли лучшие юные исполнители и детские коллективы из шахтерских городов России, прошел 24 сентября в Красноярске. Приморский край на фестивале представили победители регионального отборочного тура, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Приморскуголь".

Приморский край на фестивале представили победители регионального отборочного тура, состоявшегося в мае 2018 года, в составе участников из поселка Новошахтинский танцевальный коллектив "Джайв" (руководитель Оксана Кравченко), Егор Чернявский (руководитель Елена Позднякова, учебное отделение МБУ ДО "Детская школа искусств" с.Михайловка, класс фортепьяно), вокальный коллектив "Новая волна" КГУ "Центр содействия семейному устройству детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Танцевальный коллектив «Джайв». Фото: предоставлено компанией "Приморскуголь" Егор Чернявский. Фото: предоставлено компанией "Приморскуголь" Егор Чернявский. Фото: предоставлено компанией "Приморскуголь" 1 / 3

Из п. Липовцы участие в фестивале приняла вокалистка Татьяна Лобанова (руководитель Ирина Дибаева) – выпускница МБОУ СОШ №1, а ныне студентка 1 курса Дальневосточного института искусств (г. Владивосток).



Вокалистка Татьяна Лобанова. Фото: предоставлено компанией "Приморскуголь"

Фестиваль, созданный по инициативе Фонда социально-экономической поддержки шахтерских территорий "СУЭК-РЕГИОНАМ", проводится в Красноярском крае с 2013 года, однако в этом году он впервые получил статус всероссийского.

По результатам региональных отборочных этапов в Красноярск приехали 400 самых талантливых детей из восьми регионов России, среди которых Красноярский, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Кемеровская и Мурманская области, республики Бурятия и Хакасия. Ребята в возрасте от 6 до 18 лет продемонстрировали свое мастерство в певческом, инструментальном и хореографическом искусстве.

На церемонии открытия участников посредством видеообращения поприветствовал генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.

"Сегодняшнее событие в очередной раз показывает, как много у нас талантливых детей и что для искусства и творчества нет границ. Где бы вы ни жили – в Бородино или в Ленинске-Кузнецком, в Ванино или Мурманске, в Черногорске или Шерловой горе, в каком бы жанре ни проявляли себя, важно, что все вы объединены искусством и одной большой дружной семьей СУЭК. Мы очень внимательно следим за успехами наших участников и финалистов и хотим, чтобы таких успехов было как можно больше", — обратился Владимир Рашевский.



Гала-концерт первого всероссийского фестиваля детского искусства "Звездочки СУЭК". Фото: предоставлено компанией "Приморскуголь"

Стоит отметить, что участники предыдущих фестивалей "Звездочки СУЭК" добились впечатляющих результатов. Так, обладательница гран-при 2014 года Катя Прокудина представляла Красноярский край в федеральном проекте "Голос. Дети" и поработала в команде Димы Билана. Победительница 2015 года Софья Мантулина проходит кастинги в шоу "Голос". Участник сразу нескольких фестивалей Роман Дружинин в 2018 году стал финалистом проекта "Ты – супер!" на НТВ.

После всех номеров участники получили уникальную возможность посетить мастер-класс почетного гостя фестиваля – российского актера, звезды сериала "Молодежка" Ильи Коробко. Актер рассказал ребятам о начале своей карьеры и курьезах на съемочной площадке, а также дал им пару творческих советов.



Танцевальный коллектив "Джайв" с Ильей Коробко. Фото: предоставлено компанией "Приморскуголь"

Илья отметил, что очень рад появлению таких масштабных проектов, как "Звездочки СУЭК": "Дети все замечательные, талантливые. На них хочется смотреть и смотреть. Дай Бог, чтобы такие фестивали были у нас почаще и развивались в дальнейшем, потому что это действительно необходимо для детей и для нас".

Победителями большого гала-концерта в номинации "Инструментальное исполнение" стал ансамбль ложкарей "Сибирский наигрыш" из Прокопьевска Кемеровской области. В Прокопьевск уехала и награда за лучшую хореографию – ее получил ансамбль народного танца "Сибиряночка". Победительницей в номинации "Вокальное исполнение" стала Яна Ковалева из Забайкальского края. Гран-при фестиваля достался хору "Каданс" из Хакасии.

"Создавая этот замечательный фестиваль в Красноярском крае, мы мечтали о том, что он станет единым культурным пространством для детей шахтерских городов и регионов всей страны, что у нас и получилось: фестиваль "Звездочки СУЭК" стал всероссийским, чему мы очень рады. Но еще больше мы рады тому, что в городах и поселках нашей необъятной России живет так много талантливых детей, которые постоянно растут творчески. И я искренне надеюсь, что наш фестиваль станет им поддержкой на этом пути", — подвела итоги фестиваля его организатор, заместитель генерального директора по связям и коммуникациям АО "СУЭК-Красноярск" и представитель Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" в Красноярском крае Марина Смирнова.