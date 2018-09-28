"Примсоцбанк" повышает ставки по рублёвым вкладам

Максимальная ставка увеличится на 0.2 п.п. до 7% годовых для вклада "Особый"

28 сентября, PrimaMedia. "Примсоцбанк" объявляет о повышение ставок по рублёвым вкладам с 1 октября 2018 года. Максимальная ставка увеличится на 0.2 п.п. до 7% годовых для вклада "Особый", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Для открытия вклада "Особый" потребует первоначальный взнос в 50 тыс. рублей. Срок открытия – 367 дней. Пополнение доступно в течение 270 дней с момента открытия вклада. Минимальная сумма платежа – 50 тысяч рублей. Внести средства можно как наличным, так и безналичным способами. Также банк обещает сохранение ощутимой доходности даже при досрочном расторжении договора — с 91 дня действия вклада проценты выплачиваются по ставке 4%.

"Мы всегда стремимся предоставить клиенту не только высокую ставку, но и комфортные условия для пополнения или досрочного снятия средств, — рассказал Андрей Пыжов, начальник управления сопровождения розничных операций ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", — Вклад в "Примсоцбанке" даёт не только серьёзный доход, в несколько раз перекрывающий инфляцию, но и обеспечивает сохранность накоплений".

Кроме того, изменения коснулись вклада "Пенсионный депозит", ставка по которому увеличится с 6,7% до 6,8% годовых, а ЭПС с учётом капитализации составит 7%. Вклад открывается на 367 дней при первоначальном взносе в 10 тыс. рублей. Пополнение доступно в течение всего срока вклада без ограничений.

О безопасности средств вкладчиков "Примсоцбанка" свидетельствуют высокий рейтинг кредитоспособности RuBBB+, подтверждённый рейтинговым агентством Эксперт РА 22 мая 2018 года, а также долгосрочный РДЭ на уровне "BB–", установленный Fitch Ratings 7 сентября 2018 года и серьёзная рентабельность бизнеса. По данным Коммерсантъ на 1 квартал текущего года, "Примсоцбанк" занимает 16 и 14 позиции в рейтингах самых эффективных и прибыльных банков России. Также в пресс-службе банка отмечают, что "Примсоцбанк" занимает 42 место в рейтинге самых надёжных банков по версии Forbes от 22 марта 2018 года и является участником системы страхования вкладов.

Ознакомиться с текущими условиями по вкладам можно в любом из офисов, а также на сайте банка, и по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02. Указанные в тексте ставки будут опубликованы на сайте с 1 октября 2018 года.