Международный кинофорум "Меридианы Тихого" завершился во Владивостоке

16-й международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" завершился во Владивостоке. Победителем в конкурсной программе среди полнометражных фильмов стала китайская трагикомедия "Овдовевшая ведьма" режиссёра Цай Ченцзи, сообщает ИА PrimaMedia.

В основном конкурсе киносмотра стран АТР в этом году было заявлено 8 полнометражных и 8 короткометражных картин. Председателем международного жюри стал российский режиссер и сценарист Алексей Герман-мл.

Почетными гостями кинофестиваля в этом году стали голливудские звезды Энди Макдауэлл ("День сурка". "Секс, ложь и видео", "Четыре свадьбы и одни похороны"), Эрик Робертс ("Поезд-беглец", "Человеческая многоножка-3") и Стивен Сигал ("В осаде", "Сквозные ранения"), а президентом фестиваля стал народный артист РСФСР Александр Михайлов ("Любовь и голуби", "Мужики!", "Змеелов" и др.).

Ведущими церемонии закрытия кинофестиваля стали актриса театра им. Горького Марина Волкова и народный артист России Алексей Гуськов, который представил на кинофестивале свой новый фильм. Соведущими фестиваля стали актриса Мария Голубкина, актриса Нонна Гришаева и актер Эвклид Кюрдзидис.

28.09.2018