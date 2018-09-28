ЖКХ и пенсии – Юлия Толмачева определила основные темы обращения жителей к депутату

Депутат ЗС ПК Юлия Толмачева в рабочей поездке. Фото: пресс-служба ЗС ПК

По данным депутатской приемной, более 40% обратившихся волнуют вопросы начисления пенсий

28 сентября, PrimaMedia. Анализ обращений к депутату позволил выявить две наиболее острые темы: это пенсионное обеспечение и сфера ЖКХ — такие данные приводит депутат Законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачева. По ее словам, более 40% обращений, которые поступают в приемную, касаются вопросов начисления и выплаты пенсий, вторая часть затрагивает неоправданный рост коммунальных платежей, "непрозрачность" процесса формирования цен и тарифов за услуги ЖКХ. О важности обращений в приемную депутата Юлия Толмачева рассказала в интервью ИА PrimaMedia.

— Юлия Валерьевна, кто к вам чаще всего обращается за помощью и по каким наболевшим проблемам?

— Чаще всего обращаются с проблемами самые незащищенные — это пенсионеры, инвалиды, работники социальной сферы. Людей волнуют различные вопросы, касающиеся, практически, всех сфер их жизни. Опираясь на статистические данные, хотелось бы отметить круг обращений, которые чаще всего звучат в заявлениях граждан: 40-45% из них волнуют вопросы начисления и выплаты пенсий. Люди, достигшие пенсионного возраста, не всегда понимают, как вообще формируется их пенсия. И многим приходится разъяснять ребус пенсионной реформы: какие существуют пенсии, какие факторы учитываются при ее начислении.

— А при анализе обращений можно ли сделать вывод о национальном составе: только коренные приморцы или есть выходцы из Советских республик?

— Конечно, есть обращения и от такой категории. Дело в том, что у них размер пенсии значительно ниже, чем для граждан, работавших в Российской Федерации, так как Пенсионный фонд, рассчитывая средний размер заработной платы, переводит его суммы в российскую валюту, при этом учитывает деноминацию в России в 1998 году. Из-за чего размер пенсии оказывается унизительно маленьким.

Граждане, прибывшие из стран СНГ, не могут получить и социальные выплаты. Для этого надо иметь прописку на территории России или признания беженцами, или вынужденными переселенцами.

Судя по обращениям, очевидно, что несовершенство пенсионного законодательства не способствует повышению качества жизни пенсионеров.

Есть заявления граждан и по вопросам ЖКХ, их доля тоже достаточно высока и составляет 40% от общего количества. Серьезные нарекания со стороны жильцов на поставку услуг ЖКХ вызывают качество воды, перебои с электроэнергией, неухоженность придомовой территории и др. Старые коммуникации — водопровод, канализация, электросетиработают с большими энергопотерями, а оплачивать эти потери приходится собственникам многоквартирных домов.

— Кто чаще обращается по вопросам ЖКХ?

— Большой процент обращений по оплате услуг ЖКХ мы получаем от льготных категорий граждан, которых своевременно не информировали о механизме субсидирования затрат за коммунальные услуги. В соответствие с законодательством оплата коммунальных платежей льготниками должна производиться в полном объеме по квитанции и только после этого им компенсируют затраты в размере 50-100%. Многие пенсионеры считают, что должны оплачивать счета только в размере 50%. Накапливаются долги, которые и вызывают у них негодование. Приходится объяснять условия компенсации услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Вызывают возмущение у потребителей и начисления размера оплаты общедомовых нужд.

В каждом конкретном случае мы разбираемся с проблемой и оказываем людям юридическую помощь и поддержку.

— Юлия Валерьевна, в своей жизни вы всегда руководствуетесь законом? Были в вашей жизни случаи, когда человеческий фактор доминировал над буквой закона?

— Конечно же, я, как юрист, руководствуюсь, прежде всего, законодательством. Так устроен мир, закон регламентирует и упорядочивает нашу жизнь, без этого был бы хаос в обществе. Но так как законы, зачастую, несовершенны и многие из них давно устарели, конечно же включается и человеческий фактор, когда испытываешь внутренний протест против того или иного решения, принимаемого с буквы закона, но не в интересах простых людей.

Например, мне пришлось решать проблему известной в Приморье писательницы Ларисы Белоиван, которая многие годы занимается спасением тюленей и является учредителем центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" в поселке Тавричанка. Она жаловалась на действия водопроводно-канализационного хозяйства, которое перекрыло поступление воды в центр, из-за чего погибли два тюленя.

В свою очередь, ООО "Водопроводно-канализационное хозяйство Тавричанка" считает, что спасительница тюленей незаконно использует воду и наносит ущерб земельным участкам жителей поселка. При этом компания в своем заявлении указала перечень законов и подзаконных актов, которые, по их мнению, нарушены руководством реабилитационного центра.

А с человеческой точки зрения я поддерживаю Ларису Белоиван в ее безграничной любви к животным и желании спасти тюленей от вымирания.

Все мы знаем цитату Федора Достоевского — "Красота спасет мир". Мне хочется ее перефразировать – доброта спасет мир! Именно это качество человеческой души является всемогущим, и в нем нуждается каждый из нас. Мне очень нравится пословица "Сделай добро и брось его в море, если не оценит рыба, оценит Всевышний".