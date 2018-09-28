Госдума, Росрыболовство и ВАРПЭ предотвращают декабрьский коллапс в рыболовстве

Рассвет на море. Фото: ИА PrimaMedia

В ГД вносят законопроект, который устраняет «нестыковки», чреватые потерей 180 тысяч тонн уловов и 15 млрд рублей выручки

28 сентября, PrimaMedia. Законопроект о внесении поправок в федеральный закон № 349-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов" подготовлен по инициативе председателя Комитета ГД по природным ресурсам Николая Николаева. Инициатива призвана, в том числе, и устранить "договорный разрыв", чреватый остановкой промысла в декабре этого года для многих рыбопромышленных компаний Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). По прогнозам крупнейшей рыбопромышленной ассоциации РФ, такой коллапс может означать около 180 тысяч тонн недолова, порядка 15 млрд рублей убытков для рыбохозяйственных предприятий и около 4 млрд рублей недоплат в бюджет.

Напомним, что ранее президент ВАРПЭ Герман Зверев информировал правительство РФ, Минсельхоз и Росрыболовство о том, что большинство рыбопромышленных предприятий страны вынуждены будут прекратить промысел в начале декабря 2018 года — в связи с истечением срока действия выданных разрешений на вылов водных биоресурсов.

"Учитывая, что в этот период ведется массовый промысел минтая, трески, сельди и других видов водных биологических ресурсов, недолов может составить не менее 180 тысяч тонн водных биоресурсов", — говорится в сообщении ВАРПЭ.

Как поясняли в ассоциации, договоры о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов заключались с рыбохозяйственными предприятиями на десятилетний период в декабре 2008 года, причем большинство таких договоров были заключены именно в период со 2-го по 10 декабря 2008 года. Но право на добычу ВБР на основании заключенных договоров фактически возникло у предприятий с 1 января 2009 года и, следовательно, должно завершаться 31 декабря 2018 года.

В августе 2018 года ВАРПЭ обратилась к председателю Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, земельным отношениям и собственности Николаю Николаеву с просьбой вынести на рассмотрение Комитета эту правовую коллизию. В сжатые сроки руководитель профильного комитета рассмотрел проблему и после детальной проработки проблемы с Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство) был предложен законодательный способ решения.



Подготовленный депутатами законопроект, считает ВАРПЭ, позволит снять проблему сроков действия разрешений на добычу водных биологических ресурсов рыбохозяйственных предприятий, большинство из которых заканчиваются со 2-го по 10 декабря, и позволить продлить их действие до 31 декабря 2018 года.



Кроме того, законопроект устранит правовую неопределенность в статусе договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных видов рыб.

"На примере Камчатского края, где рыболовство является основой экономики региона, можно сказать, что принятие законопроекта позволит избежать крупномасштабных сбоев в работе предприятий, осуществляющих рыболовство в отношении анадромных видов рыб на 584 рыбопромысловых участках для осуществления промышленного рыболовства, 152 рыбопромысловых участка для организации любительского и спортивного рыболовства, 250 рыбопромысловых участков для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", — говорится в сообщении ВАРПЭ.



Законопроект позволит не допустить финансовые потери рыбопромышленных предприятий в размере более 10 млрд рублей для бюджетов всех уровней и потери для государственных социальных фондов в размере около 4 млрд рублей, отмечают в отраслевой ассоциации.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, обеспокоенность ситуацией в связи с предстоящим "договорным разрывом" выражали представители дальневосточного рыбацкого сообщества. В частности, вице-президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак отмечал, что "договорный разрыв" может осложнить положение ряда компаний – участников АДМ. По словам собеседника агентства, промысловый сезон "А" на минтаевой путине в Охотском море (январь — март) был достаточно сложным в 2018 году, и многие компании надеются на результаты сезона "В" (октябрь — декабрь).