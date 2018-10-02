Татьяна Хрущева: Любовь – это везение и смысл всего

Татьяна Хрущева. Фото: предоставлено агентством PRR

Бизнес-леди и бывший политик краевого уровня, лауреат премии «Человек года» раскрыла секреты гармоничного соединения карьеры и семьи

2 октября, PrimaMedia. Депутат Законодательного собрания Приморского края пятого созыва, обладательница главной премии Дальнего Востока "Человек года" Татьяна Хрущева в интервью порталу People Talk рассказала о жизненных принципах, которые помогают ей находить гармоничный баланс между семьей и политической карьерой. Будучи матерью двоих детей, она не боится утверждать: нельзя зацикливаться на детях, а любовь считает во многом лотереей.

"Привилегия мужчин состоит в том, что они могут позволить себе тратить лучшие годы жизни на карьеру. Ну а женщины всегда будут счастливы и успешны, если будут тратить свои лучшие годы на детей и супруга. Это не значит, что женщинам не нужно ничем заниматься. Просто все должно приходить в жизнь вовремя. Главное, чтобы каждый смог оценить, что дала ему жизнь, не потерять это и не жалеть об этом впоследствии", — говорит Татьяна. Она признается, что наибольшую энергию почувствовала вместе с взрослением сына и началом его самостоятельной жизни. Когда в 17 лет Никита отделился от родительского гнезда, Татьяна с новой силой сосредоточилась на работе – и это принесло свои плоды. При этом успешная бизнес-леди считает, что деньги сейчас отошли на второй план в топе ценностей:

"Если задаться целью, то можно с легкостью обойти мужчину на всех поворотах, но цена за эту "минуту славы" будет огромная. Мужчина будет успешен, только когда он счастлив и любим. Важный момент. Деньги – это тот ресурс, который сейчас отошел на второй план. Битва идет за другое: за то, что не продашь и не купишь, за любовь. Это данность, это ценность сейчас, ведь просто ненавидеть — это тоже пища и сила для многих, ресурс, мотивация. Месть, ненависть, стремление доказать, назло. А вот полет, любовь – это лотерея. Это везение и смысл всего. Это когда вопреки всему получаешь все".

Татьяне пришлось строить карьеру буквально с нуля – после выпуска из владивостокского медучилища она начинала работать медсестрой в одной из ведомственных больниц. Затем получила высшее образование по специальности "Финансы и кредит" и чуть позже уверенно освоилась в руководящей должности коммерческого, а затем и генерального директора частных компаний. Работая в краевом парламенте в качестве заместителя председателя комитета по регламенту и депутатской этике, она курировала партийные проекты по вопросам материнства и детства.

"Во всех своих проектах участвовала не я одна. И было бы неправильно присваивать себе работу больших команд. Для меня была большая честь быть частью федеральных проектов. Я горжусь тем, что люди, достигшие многого, просто знают, как меня зовут. Я была частью большого и смогла получить поддержку и доверие многих именитых и уважаемых жителей нашего края", — говорит Татьяна Хрущева.