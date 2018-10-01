Профилактическая работа с продавцами — лучшее средство борьбы с продажей пива подросткам

Продавец. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Профилактика поможет. Как бороться с продажей пива несовершеннолетним? Отвечают читатели PrimaMedia

1 октября, PrimaMedia. 21 сентября в России отмечали Всемирный день ответственного потребления пива. Редакция PrimaMedia спросила у жителей Дальнего Востока, насколько проблема продажи пива несовершеннолетним актуальна в регионе, и что они готовы сделать для ее решения.

В России продажа алкоголя тем, кому нет 18 лет, запрещена по закону и влечет серьезные штрафы. И если продавец заплатит за проступок от 30 до 50 тысяч рублей, то для юридического лица эта сумма может доходить до полумиллиона. Тем не менее, многие продавцы по незнанию или в надежде на русский авось продают алкоголь несовершеннолетним, а вопрос регулярно обсуждают на всех уровнях.

Проблему подтверждают и цифры. Если половина опрошенных нами жителей Дальнего Востока признают, что продавцы в последнее время стали внимательными и всегда просят паспорт, то 20% регулярно сталкиваются с фактами продажи пива несовершеннолетним, а ещё 30% пеняют на то, что молодежь взросло выглядит. При этом ровно 50% респондентов не готовы вмешиваться, если увидят, что подросток покупает пиво, 46% сделают замечание, но ни один из опрошенных не готов тратить своё время на вызов полиции и сопутствующие процедуры.

Начальник контрольного отдела департамента лицензирования и торговли Приморского края Игорь Ровинец: "Если граждане стали свидетелями продажи/потребления алкоголя несовершеннолетними, то они должны сообщить об этом правонарушении либо в районное отделение полиции, либо участковому инспектору. В краевом УВД есть телефоны горячей линии, где принимаются звонки от граждан. Можно также обратиться в департамент лицензирования и торговли Приморского края по телефону горячей линии: 2-215-806.

Кстати, паспорт — не единственный документ, которым можно подтвердить своё совершеннолетие. Согласно приказу Минпромторга России от 21.05.2017 №1728, для этого подойдет заграничный, дипломатический или служебный паспорт, вид на жительство и разрешение на временное проживание, военный билет, водительские права, удостоверение личности моряка или беженца и даже ID-карта, которую получил каждый посетитель матча Чемпионата мира по футболу. Правда последняя действует только до конца этого года.

Решение проблемы продажи пива несовершеннолетним жители Дальнего Востока видят в усилении профилактической работы, в том числе с продавцами — так считают 54% опрошенных. Аналогичной позиции придерживаются и организаторы социальной акции, приуроченной ко Всемирному дню ответственного потребления пива. Это масштабная инициатива компании "Балтика" и Союза российских пивоваров, в ходе которой волонтеры распространяют среди продавцов информационные буклеты с правилами ответственности и клеят специальные стикеры с просьбой предъявить паспорт в прикассовые зоны магазинов.

"Мы считаем, что предупредить продажу и потребление алкоголя несовершеннолетними можно только совместными усилиями представителей торговали, производителей, совершеннолетних жителей, — говорит один из кураторов проекта из компании "Балтика" Екатерина Иванова. — Акция ко Всемирному дню ответственного потребления пива призвана помочь продавцам в работе – напомнить положения законодательства, предоставить дополнительную информацию, а также призвать взрослых покупателей с пониманием относиться к просьбе продавца предъявить документы, подтверждающие возраст, быть ответственными и неравнодушными".

Случается, что взрослые сами покупают алкоголь подросткам. По мнению заведующего кабинетом наркологических расстройств ГБУЗ "Краевой наркологический диспансер" Александра Кубикова, многие делают это по недомыслию, не зная, что вступают этим в конфликт с законом. Подобный поступок свидетельствует о незрелости такого взрослого как личности и гражданина. И с такими людьми тоже необходимо вести профилактические беседы в разных форматах. Наркологи часто выступают на эту тему с лекциями, презентациями, тренингами, пишут статьи, дают интервью, выступают в теле— и радиоэфирах. Кстати, важность проведения информационно-разъяснительной работы подтверждают данные Социологического института Российской академии наук, которые указывают на то, что многие сотрудники торговых точек не в полном объеме осведомлены о различных аспектах законодательства в этой области.

"Профилактика незаконных продаж несовершеннолетним важна и на уровне образовательных учреждений, и на уровне медицинских учреждений, и на других уровнях, — подтверждает начальник контрольного отдела департамента лицензирования и торговли Приморского края Игорь Ровинец. — Все мы понимаем, что несовершеннолетние фактически не имеют еще четкую жизненную позицию, не имеют "иммунитета" к потреблению спиртных напитков. Потребление пива и алкогольной продукции несовершеннолетними приводит к возникновению зависимости".

Помня о том, что 2018 год является Годом волонтера, мы также спросили у людей, готовы ли они сами участвовать в акции, напоминая продавцам о недопущении продажи пива несовершеннолетним. Таких желающих нашлось только 8%, а треть опрошенных считает достаточным делать замечания продавцам, внося свой вклад в профилактическую работу каждый день, а не от даты к дате. И это тоже очень достойная позиция.

Портал PrimaMedia тоже поддержал Всемирный день ответственного потребления пива и провел опрос среди своих читателей, выяснив, насколько проблема продажи пива несовершеннолетним актуальна в дальневосточном регионе, и что граждане готовы сделать для ее решения. Половина респондентов признали, что продавцы в последнее время стали внимательными и при необходимости просят паспорт, 20% регулярно сталкиваются с фактами продажи пива несовершеннолетним, а ещё 30% отмечают, что выявить возраст покупателей сложно, ведь современная молодежь выглядит взросло. При этом издание констатирует, что ровно 50% опрошенных не готовы вмешиваться, даже если увидят, что подросток покупает пиво, но всё же 46% в этом случае сделают замечание. А вот тратить время на вызов полиции и сопутствующие процедуры не станет ни один участник опроса.