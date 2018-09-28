Бизнес. 18:40
Шоколадные яйца. Фото: pixabay.com

Шоколадные яйца с сюрпризом начинают выпускать во Владивостоке

Резидент свободного порта заявил, что готов начать с 5 000 и дойти до 20 000 штук в день

28 сентября, PrimaMedia. Производство шоколадной продукции в столице Приморского края запускает компания "Гудвин". В проект, реализованный в рамках соглашения с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", резидент СПВ вложил 73,2 млн рублей, что почти втрое больше, чем было заявлено на старте. На предприятии будет создано 29 рабочих мест, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Для выпуска шоколадных яиц с игрушкой-сюрпризом внутри и печенья обустроен цех, приобретено сырье производства России, Германии, Финляндии и необходимое оборудование: полуавтоматическая линия в комплекте с накопительными баками BWG1000, системой подачи, охлаждения и упаковки, в том числе универсальная конш-машина для производства глазури, шоколада и шоколадных паст с содержанием жира от 25 до 75 процентов в комплекте с пультом управления.

"Все оборудование уже протестировано и готово к производству. На начальном этапе рассчитываем на выпуск 5 000 яиц в день с последующим увеличением объема до 20 000 штук, — заявляет генеральный директор ООО "Гудвин" Артем Романовский. — Наш проект разработан с целью выхода и закрепления на рынке шоколадной продукции в Приморском крае. В следующем году к ассортименту добавим конфеты".

Примечательно, что в России рекордным по потреблению шоколадных кондитерских изделий стал прошлогодний сентябрь, а в течение года на каждого жителя нашей страны пришлось 4,9 кг сладостей. Это самый высокий показатель потребления данного вида кондитерских изделий в новейшей истории.

На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" действуют 905 резидентов, реализующих проекты с общей суммой инвестиций около 530 млрд рублей и перспективой создать более 53 600 новых рабочих мест. Из них 82 проекта уже запущены.

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