«Нельзя обижать приморцев»: Андрей Тарасенко и Олег Кожемяко обсудили ситуацию в регионе

Андрей Тарасенко и Олег Кожемяко. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Стенограмма рабочей встречи двух врио - нового и бывшего

28 сентября, PrimaMedia. Рабочая встреча временно исполняющего обязанности Губернатора Приморского края Олега Кожемяко и экс-врио главы региона Андрея Тарасенко состоялась в пятницу, 28 сентября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт администрации края. Андрей Тарасенко представил вновь назначенному руководителю региона те проекты, реализация которых начата в Приморье и которые поддержал Президент России Владимир Путин.

Олег Кожемяко: Андрей Владимирович, я знаю, что Вы здесь много проработали – более 11 месяцев, и за это время, конечно, узнали проблемы региона, во многие аспекты активно включились, в том числе при поддержке федерального центра. Имели возможность общаться с Президентом. Знаю, что очень много было тех направлений, которые можно решить только с помощью федерального центра, по поручениям Владимира Владимировича (Путина), и знаю, что такие поручения есть.

Конечно, то, что Вы считаете главным, и то, что необходимо продолжить в крае, исходя из, скажем, заявлений жителей, исходя из их волеизъявления, исходя из решения насущных проблем, должно быть продолжено. Я именно за такую практику, именно за такой стиль работы. С тем, чтобы не ломать существующий порядок, последовательным быть, и люди должны знать, что власть свои обязательства, которые брала перед населением, самые актуальные задачи будет продолжать решать, это очень важно. Поэтому, если можно, хотел бы, чтобы Вы поделились.

Андрей Тарасенко: Да, Олег Николаевич, ездил по всем территориям, по районам. Начнем с самой главной территории – это город Владивосток. В самом Владивостоке огромная проблема в том, что существует долг, муниципальный долг. 5 миллиардов составляет. Он висит на коммерческом банке, город проценты платит и проценты немалые, порядка 350 миллионов по году идет процент. Это серьезное для города, Вы сами понимаете. Любой такой момент как наступление зимы, снег, снегопад, и, когда денег нет у города, обеспечение кредита идет – это ненормальное явление. Поэтому одна из задач стояла и население поддержало – решить с этим долгом так, чтобы как-то освободить эти "оковы". Я обратился к Владимиру Владимировичу по поводу разрешения этой ситуации, перевести этот долг с коммерческого на бюджетный кредит. Он беспроцентный будет и будет какой-то график погашения – там 10 лет...

Олег Кожемяко: Рассрочка будет…

Андрей Тарасенко: Да. Владимир Владимирович поддержал, Силуанову отписал и на стадии это решение, то есть Силуанов распоряжение готовит. И я думаю, решение этого вопроса надо довести до конца.

Следующая у нас в городе беда – это общественный транспорт. Те автобусы, которые сегодня имеются, они куплены в Китае, Корее…

Олег Кожемяко: …Разномастные? Старые?

Андрей Тарасенко: Да, там кошмар. Они горят, они ломаются, у них нет запчастей и так далее. Куплены по остаточной стоимости, Вы сами понимаете, что происходит, когда вот такой вот разноброд. То есть, нет никакой культуры, нет никакой красоты. Мне вот понравилось у вас на Сахалине, когда я приехал, вы одели всех в форму. У вас стандартные автобусы…

Олег Кожемяко: … Единый стиль автобусов, линейный маркер. Проще обслуживать..

Андрей Тарасенко: Заходишь и знаешь, что все по часам идет. Что он в 8.00 должен выехать, в 21.00 в конечный пункт прибыть. И все это контролируется. Вот эту вот культуру сюда надо тоже ввести в город, чтобы она была. Студенты жалуются порой, автобус не подходит и так далее. Это массовое такое… и вся эта несистемность приводит к тому, что народ опять жалуется…

Олег Кожемяко: …Высказывает недовольство, это в общем-то сказывается на настроении.

Андрей Тарасенко: Поэтому была договоренность, о том, чтобы нам определить какое-то предприятие, которое поставит все автобусы – около 300 автобусов на край.

Олег Кожемяко: Новых, на край?

Андрей Тарасенко: Да. "Волжанка", я вел переговоры. Это в Волгограде. Хорошие автобусы, мы часть этих автобусов сюда привезли для апробации, потому что у нас же рельефная система, это же не равнина, где те ездят. Ну посмотрели…

Олег Кожемяко: Они заднемостовые?

Андрей Тарасенко: Да они хорошие, заднемостовые. Мосты нормальные, хватаются.

Потом вторая из задач была – газомоторное топливо. Я видел, на Сахалине вы сделали хороший завод газомоторного топлива.

Олег Кожемяко: Да, минииспытательный. Открыл на форуме здесь.

Андрей Тарасенко: Да-да, на форуме открывали. Такой же мы заложили здесь, проект уже делается, привязка есть. Вот как раз в этой части, чтобы снизить тарифную систему полностью для людей – она будет очень удобна, и прекрасно, когда человек заходит и понимает, что сегодня он не за бензин платит, который стоит там …

Олег Кожемяко: …Да, экологически дешевле гораздо

Андрей Тарасенко: В два раза цена ниже, получается.

Олег Кожемяко: Есть резолюция?

Андрей Тарасенко: Да, есть резолюция. Мантурову поручение – полностью обеспечить. Поэтому я тоже вам бумагу эту передаю.

Следующее, что Владивостока касается, – сегодня очень важно сделать хорошие рыбные рынки. Потому что есть такая необходимость. Чтобы рыбаки приходили, прибрежка работала и где-то происходил такой обмен нормальный: и ресторан мог взять, и люди себе могли взять хороший выловленный улов. Поэтому здесь вот одна из задач такая, тоже надо сделать ее. Мы договорились, площадку выделили. Сейчас надо конкурс провести и довести это дело до конца.

И, соответственно, также вопрос стоял о создании биржевой системы продажи. Мы сделали в городе биржевую, завели сюда Санкт-Петербургскую биржу, первые пошли лесники. Мы договорились о том, что полностью в Приморском крае закрываем продажу кругляка и только через биржу лес будет идти. Потому что дошло до того, что предприятия, которые развиваются, покупают кругляк в Китае, наш же. Это ненормальное явление. Сейчас будут только через биржу. Первые торги прошли, все согласились лесники и мы вот эту систему сделали. И хотим по рыбе также сделать. Для этого выделена тоже площадка, есть возможности, и ее тоже надо довести до конца, тогда она заработает, а это деньги хорошие.

Олег Кожемяко: Хорошо.

Андрей Тарасенко: Теперь взлетно-посадочная полоса №2 в аэропорту Владивостока. Тоже самое: доложил Владимиру Владимировичу, он согласился и сказал, что да, это очень интересно, надо ее сделать. Потому что есть полоса, почему ее не отремонтировать. У нас сегодня свыше 2,5 миллионов людей прибывает. График такой уже напряженный, и есть желание другие самолеты принимать.

Олег Кожемяко: Сметной стоимости нет?

Андрей Тарасенко: Есть уже, все есть. Полностью все есть. Он дал команду, Дитрих согласен с этим. Говорит сюда вызывать комиссию, которая все оценит все в действительности, проверит, и будут эти средства заложены.

Еще важный для края вопрос – мосты. У нас 1400 примерно мостов, из них около 400 полностью убиты. Последнее наводнение еще повредило 27 мостов. Беда очень серьезная, мы своим бюджетом не справимся. У меня задача была найти эти средства. И Владимир Владимирович тоже дал добро, на это дело готовит Росавтодор средства.

Сразу говорим, дороги тоже нужно делать.

Олег Кожемяко: Да, 50% просто неудовлетворительное состояние.

Андрей Тарасенко: Да, тоже выделили сумму. Указание дано на 5 миллиардов рублей, чтобы мы сделали дороги в крае. Чтобы было приятно ездить.

Олег Кожемяко: Документация готова? Тогда они начнут выделять соответствующие средства, уже есть указания?

Андрей Тарасенко: Да, полностью.

Ну еще в городе один проблемный вопрос связан с территорией, границами. У нас есть такое военное лесничество, в котором мы сегодня скованны в развитии города – лес военный. И, соответственно, ни строек, ни микрорайонов. Мы даже вот Снеговую падь если строим, то строим уже в зонах военного лесничества – то есть на своей земле, но там лес военный, и конфликт интересов происходит. Тоже самое все рассказал Владимиру Владимировичу, он говорит это неправильно, согласен, надо менять эту систему, надо городу расширяться, если там нет военных объектов, зачем сдерживать город. И сегодня готовится постановление о снятии этого вопроса.

Также с Дмитрием Анатольевичем, я был у Премьера, разговаривали о том, что проблемы существует в части ликвидации последствий паводков – расчистки русел рек, аварийных работ. Нет полного перечня мероприятий, которые можно было бы делать сразу после или перед ЧС. Мы все привыкли, что наступил ЧС, беремся за лопаты и начинаем чистить. Я попросил создать такой перечень.

Олег Кожемяко: Да, нужно разработать план, по которому в случае поднятия уровня воды в реке, когда она пойдет через край и ситуация будет связана с наводнением, можно было бы действовать – где-то дамбы возводить, где-то чистки, где-то дноуглубление. Это целый комплекс работ. Поддержали это, да?

Андрей Тарасенко: Да, поддержали. Сказали, будет выработан такой перечень, по которому можно будет не в режиме ЧС все это делать, не надо будет готовить такие экологические программы, по которым в Минприроды защищаемся годами, чтобы только подойти к реке. Ведь даже тот грунт, который поднимаем, должны оценить. Это только оценку можно делать, а тайфун ведь каждый год приходит.

Еще мы оговаривали вот какой вопрос. В Находке есть причал хороший, №18, который можно сделать пассажирским. Мы попросили ЕВРАЗ, они сделали морвокзал. Но причал не сделан. Было дано указание – там навести порядок, чтобы можно было приводить белые пароходы. Мы же сегодня заводим крупные круизные суда, по 6,5 тысяч человек.

Олег Кожемяко: Сейчас же они на морвокзале швартуются?

Андрей Тарасенко: Да, мы почистили, дали им такую возможность. И хочется, чтобы они заходили и во Владивосток, и в Находку. И у нас Находка будет живая, не только уголь там будет, появится жизнь.

Олег Кожемяко: А по углю там какая ситуация?

Андрей Тарасенко: Мы подписали около 14 соглашений со стивидорами, которых обязали по графику войти в новый сезон в части обеспечения всех мероприятий, чтобы не было угольной пыли. Уже мониторинг ведется Росприроднадзором и нами в режиме онлайн. Можно зайти и посмотреть, что в любой точке порта происходит.

Олег Кожемяко: Ну это пока такие временные схемы – сетки, специальные водяные завесы, а в целом строительство предусмотрено?

Андрей Тарасенко: Идет проект капитального строительства в части полностью закрытой перевалки. И на Госсовете в Кемерово я один из вопросов поднял, что сегодня необходимо лицензирование, потому что мы теряем сегодня площадки. Вот сегодня есть судоверфь, а завтра руководитель говорит – нет у меня ремонта, поэтому плевал я на это дело, будет площадка под уголь. Этого нельзя допустить, иначе все превратим в один сплошной уголь.

Олег Кожемяко: Да...

Андрей Тарасенко: Ну и, если название специализированное – рыбный порт, он должен быть рыбный, но не угольный. Неправильно это. Я понимаю, что это экономика, но она должна быть разумной.

Олег Кожемяко: Не во вред людям. Есть какие-то решения?

Андрей Тарасенко: Да, мы соглашения подписали.

Олег Кожемяко: Кто курирует?

Андрей Тарасенко: Курирует Министерство транспорта – Федеральное агентство морского и речного транспорта. Здесь у нас – Костенко Александр Иванович.

Олег Кожемяко: Хорошо.

Андрей Тарасенко: Что еще интересного мы делаем? Вводим социальную карту "Приморец", которая позволит льготы, существующие в Приморье, сосредоточить. Владелец этой карты сможет со скидкой ездить в автобусе, заходить в аптеку, магазин и так далее. Эта карта уже на выходе. Я думаю, вы ее доведете до конца. Также можно будет договориться, например, с Хабаровском, Сахалинской областью о том, что эта карта будет действовать и там, но для этого соглашения потребуются.

Олег Кожемяко: Хорошо.

Андрей Тарасенко: Мы сделали еще ипотеку для всех работников бюджетной сферы – врачи, учителя, работники культуры и так далее. Сегодня первые сертификаты мы уже напечатали – Вы уже можете на днях эти сертификаты вручить, которые позволят гражданам приобретать жилье. Это хорошее подспорье для жителей края, важный шаг по обеспечению кадров в регионе. У нас уже очередь живая стоит. В этом году более 100 человек получат, 40 заявок уже одобрено. Следующий год – уже 400 человек. Далее сможете развивать программу.

Следующее направление, которое мы охватили, – дополнительное образование для детей. Я продумал с коллективом сертификат, по которому ребенок может либо в художественной школе, либо в спортивной школе получить дополнительное образование бесплатно за счет края. Идет поддержка тем клубам, которые развиваются, делают что-то, тогда они больше людей смогут принимать. Это средства, которые край дает целевым образом через ребенка, соответственно, у нас не будет такого, как сейчас многие родители жалуются, что неимоверные цены стали на дополнительное образование – возьми оплати поездки, инвентарь и так далее.

Олег Кожемяко: А стоимость услуг определена? Что компенсируется только какая-то установленная государством расценка за оказанную услугу?

Андрей Тарасенко: Мы оценили, сколько на ребенка стоит. Мы думаем, это хороший шаг, который даст развитие спортивной жизни и другого дополнительного образования, не только спорта. Мы вот сегодня приобрели кванториум, сейчас у нас подходит следующий кванториум. То есть в отдаленные города севера края поедут эти автомобили, которые также будут давать дополнительное образование, потому разворачивается целый класс, где дети в течение целого месяца делают какие-то наработки…

Олег Кожемяко: То есть он мобильный, да? Вроде автобуса?

Андрей Тарасенко: Да раскладывающийся такой, интересная штука. Мы ее приобрели, чтобы занять детей.

Теперь по дольщикам. У нас очень много домов, которые были брошены застройщиками – кто в бегах, кто еще где. Решение требовалось – люди пострадали. Взять их и оттолкнуть, сказать: ищите своего строителя, – нельзя, надо им помочь. Поэтому было принято одно из решений, что мы находим строителей и даем им возможность заработать деньги, для этого площадку под застройку даем, а проблемный дом он обязуется взять и достроить, и закрыть вопрос дольщиков. Такие обязательства были приняты. И работа пошла. Хотел бы, чтобы вы ее тоже продолжали, чтобы помощь до людей дошла – строители выполнили все свои обязательства.

Еще мы договорились в части строительства новой дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный. Сегодня мы строим от Владивостока до Находки дорогу. Она должна была быть в течение пяти лет построена. Но это долго. Поэтому было обращение к Владимиру Владимировичу, он дал добро – дал 140 миллиардов рублей, чтобы навстречу строить кусок этой дороги из Находки, чтобы быстрее можно было ездить и сократить путь. Потому что действующая дорога – вся убитая. Из-за того, что там ездят самосвалы. Только подлатаешь, опять самосвал проехал, продавил.

Дороги, которые строились по проектам в 60-70-х годах, они не предусматривали такой нагрузки на ось, и получается, что они не выдерживают и ломаются. А у меня есть норматив. Вот получаем мы, например, форму одежды на три года ношения, даже если она висит или ты где-то ползаешь в ней – без разницы, три года. То же самое по дороге – на квадратный метр я имею право потратить три рубля, больше не имею права, тогда это будет нецелевое использование. А у меня яма за ямой, только я заделал ее, завтра опять должен. А нормальную дорогу не могу сделать, потому что у нее только через пять лет срок капитальной замены. И у меня вот такая ситуация получается – не могу перерасходовать средства и не могу вложить, потому что есть закон. Чтобы быстрее все это сделать, мы сделали обращение, и Президент согласился.

Олег Кожемяко: Андрей Владимирович, ну достаточно много работы сделано. Безусловно, это тот путеводитель, по которому сейчас легче идти, потому что это уже проработанные варианты – непосредственно исходя из пожеланий населения, исходя из тех проблем, какие есть, поддержанные Президентом, Правительством. Поэтому, конечно, нужно все это актуализировать, чтобы это все вышло в нормативные документы, вылилось в деньги, программы, это работа с министерствами. Это работа знакомая, понятная, поэтому будем эту вашу большую работу, связанную с поручениями Президента, продолжать. Я думаю это скажется положительно и на жизни края, и приморцев.

Могу от себя сказать большое Вам за это спасибо. За то, что такой пласт работы за такое короткое для Губернатора время, 11 месяцев, вы смогли так направить и определить ключевые моменты и согласовать это с руководством.

Андрей Тарасенко: Спасибо, Олег Николаевич!

И тут последнее. У нас много жалоб еще по "Аэрофлоту", вы знаете всю эту ситуацию – мы Президенту доложили. Он сказал, что так не должно быть, что "Аэрофлот" летал и должен летать. Эта ситуация ненормальная, когда компания "Россия" только будет летать, вы знаете, там условия немного хуже. Нельзя так.

Олег Кожемяко: Ну да, нельзя обижать приморцев…

Андрей Тарасенко: Да, и Президент нас поддержал в этом.

Олег Кожемяко: Это хорошо, актуально. Я и сам летал "Россией", есть различия. Хотя они обещают модернизировать самолеты, поставить новые на дальневосточные линии, сделать систему гаджетов, пригласить кухонное обслуживание аэрофлотовское, ну посмотрим, как будет развиваться история. Но это письмо – хорошая поддержка, чтобы компания "Аэрофлот" как базовая оставалась.

Андрей Тарасенко: И последнее хотел сказать, жители Находки обратились с просьбой – хотят драмтеатр хороший, чтобы там был филиал нашего театра Горького. Мы нашли здание кинотеатра, там стоимость 71 миллион рублей – запланировали в бюджет, чтобы все это было сделано. Передаю вам в работу.

И я договорился с Министерством культуры, нам передают Уссурийский цирк, который запечатан уже лет пять, ничего там нет, просто запечатано здание. Наконец пришла бумага о согласии передачи нам этого объекта. Мы запланировали его отреставрировать, чтобы в Уссурийске был хороший цирк, куда можно было детям сходить. Ведь во Владивостоке мы отремонтировали за наши деньги.

Олег Кожемяко: Сейчас там труппа есть?

Андрей Тарасенко: Труппа работает. Было бы проще, если бы два цирка работали. Тогда бы смена была нескольких трупп. Основная труппа в Чите находится, и Екатеринбург был бы задействован, и Китай бы свои дал коллективы, но нам нужны хотя бы две площадки для этого. Когда одна – не хватает.

Олег Кожемяко: Ну и востребованность есть. Хорошо. Спасибо!