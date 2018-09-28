Покровский кафедральный собор. Фото: ИА PrimaMedia

Исцеляющие мощи чудотворца Луки Крымского прибудут во Владивосток 1 октября

Святыня несколько дней будет доступна в Покровском кафедральном соборе

28 сентября, PrimaMedia. Частицы мощей Святителя Луки Крымского, обладающие, по словам верующих, целительной силой, прибудут во Владивосток 1 октября, сообщает ИА PrimaMedia. Святыня несколько дней будет доступна в Покровском кафедральном соборе.

"Владивостокская епархия с 1 по 3 октября проводит во Владивостоке программу принесения святых мощей святого Луки архиепископа Крымского и Симферополя. Эта программа была организована, прежде всего, чтобы верующие приморцы могли приобщиться к святости и ближе познакомиться с тем человеком, чьи мощи к нам прибудут", — рассказал на брифинге в честь прибытия частиц мощей епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии.

Также он добавил, что данная программа, позволит закрепить церковные контакты между владивостокской и крымской епархией украинской православной церкви.

Представитель РПЦ отметил, святые мощи будут находиться в Покровском кафедральном соборе Владивостока с 1 по 3 октября. В эти дни собор будет открыт с 8 утра до 21 вечера и любой желающий может прийти помолиться, поучаствовать в богослужениях и поклонится святым мощам.

По словам предстоятеля, частицы три месяца назад побывали в Москве. Святыня была доставлена в Донской монастырь и в Свято-Троицкий храм. В столице, прибытие частиц святых мощей вызвало не поддельный интерес у православных. Святыню посетили тысячи паломников.

"Еще при жизни Святой Лука был известным врачом-хирургом, доктором медицинских наук. Он спас многих, даже считавшихся безнадежно больными людей. И даже после своей кончины Святой Лука оказывает помощь всем страждущим и больным людям. Я лично видел, как каждый день у мощей собирается постоянный поток людей. И существует множество свидетельств о чудесных исцелениях, которые медицина объяснить не в силах", — добавил священник.

Епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии приглашает всех православных поклониться святым мощам

Епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии приглашает всех православных поклониться святым мощам. Фото: ИА PrimaMedia

Следом после Владивостока мощи святого прибудут в Новосибирск. Всего в программе предусмотрено более десятка российских городов, в которые на несколько дней доставят почитаемые в православии частицы святого.

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