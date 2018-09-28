Андрей Тарасенко получил должность в Федеральном агентстве морского и речного транспорта

Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Распоряжение об этом сегодня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

28 сентября, PrimaMedia. Экс-врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сегодня получил новое назначение – заместителя руководителя Росморречфлота. На сайте правительства России опубликовано распоряжение об этом. Его подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Полностью текст распоряжения выглядит так: "Назначить Тарасенко Андрея Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта".

Напомним, Андрей Тарасенко покинул пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края после того как 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморья признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". Тарасенко решил не участвовать в следующих выборах, а попросил президента о новой работе.