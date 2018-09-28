Красавица из Славянки стала Miss Tourism World 2018 Global

Марина Орешкина. Фото: из личного архива Марины Орешкиной

Финал мирового конкурса состоялся сегодня в китайском городе Ханчжоу

28 сентября, PrimaMedia. Уроженка Приморья, 24-летняя Марина Орешкина, получившая в 2017-м году титул Мисс Приморье, сегодня выиграла в конкурсе Miss Tourism World 2018 Global. Церемония награждения закончилась три часа назад.

Всего в конкурсе принимало участие около 60 представительниц прекрасного пола со всего мира. Финал прошёл 27 сентября в городе Ханчжоу провинции Шаньси. Красавица из Славянки представляла Российскую Федерацию в целом, другие русскоговорящие финалистки – регионы.

Главный приз конкурса – 8 тысяч долларов. Красавицы, занявшие 2 и 3 места, получат по 5 и 3 тысячи долларов соответственно.

Ранее ИА PrimaMedia рассказывало о победе Марины Орешкиной в конкурсе "Мисс Приморье-2017", состоявшемся в мае прошлого года. После него финалистки проехали по городам края с гастрольным дефиле.