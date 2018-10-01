Р. Гольдштейн: Комплексная стратегия развития РФ позитивно скажется на каждой сфере жизни

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

Пакет основных направлений деятельности Правительства на ближайшие шесть лет одобрен кабинетом министров

1 октября, PrimaMedia. Пакет основных направлений деятельности Правительства на ближайшие шесть лет одобрен кабинетом министров. Речь идет обо всех нацпроектах, обозначенных в новом майском Указе Президента, а также о реформе контрольно-надзорной деятельности и мерах, направленных на улучшение делового климата, — сообщает ИА PrimaMedia.

-Справедливо будет сказать, что это самый главный стратегический документ, касающийся развития России, нашего общества. Основной упор в нем сделан на повышение качества жизни людей. Поэтому одна из важнейших закрепленных в документе задач – это обеспечение естественного прироста населения и увеличения продолжительности жизни, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Согласно пакету основных направлений деятельности, планируется снизить смертность до уровня не выше 10,9 на 1000 населения, увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030-му. Разработаны меры по снижению уровня бедности в два раза, ожидается рост реальных доходов граждан (включая индексацию пенсий выше инфляции, повышение МРОТ и индексацию страховых выплат).

-Амбициозная задача по выведению нашей страны в пятерку крупнейших экономик мира также включена в документ, — отметил сенатор Ростислав Гольдштейн. – Об эффективности принимаемых в комплексе мер будут судить, в том числе, и по такому показателю, как рост доли инновационной продукции у предприятий несырьевой промышленности. Также запланированы беспрецедентные вложения в развитие цифровой экономики. В целом, ожидается, что результаты от исполнения главного стратегического документа положительно скажутся на каждой сфере жизни общества и государства.

Попали в проект и прежние инициативы, не нашедшие отражения в нацпроектах: это реформа контроля и надзора (переход на риск-ориентированный подход при проверках), повышение эффективности госсектора, улучшение делового климата.

По словам Премьер-министра Дмитрия Медведева, работа по таким направлениям должна вестись "не менее энергично", поскольку "нацпроекты в узком смысле не покрывают всю нашу жизнь и всю нашу работу".

— Для того чтобы жестче увязать национальные проекты и другие направления деятельности с целями развития, будут сформированы модели их выполнения с показателями, отчеты о достижении которых я буду рассматривать не реже двух раз в год-,— подчеркнул Премьер.

Первое отчетное мероприятие запланировано на начало марта — тогда будут обсуждаться итоги работы за 2018 год.