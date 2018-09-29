Центробанк назвал три признака мошенничества, по которым банки будут блокировать карты. Фото: Александр Ратников

Центробанк назвал три причины, по которым будут блокировать карты россиян

Разъяснений ждали от регулятора давно

29 сентября, PrimaMedia. Центробанк назвал три признака, по которым банки будут блокировать карты при подозрении на мошенничество. Критерии ждали от регулятора еще с момента обсуждения закона, вступившего в силу 26 сентября, передает ИА Primamedia.

Согласно закону, 26 сентября банки смогут приостанавливать любой денежный перевод, заблокировать карту и электронные средства платежей – электронные кошельки, предоплаченные банковские карты, а также мобильные приложения. Такие меры будут приняты, если банки выявят признаки совершения операции без согласия владельца.

Регулятор озвучил признаки, по которым банкам предстоит определять мошенническая операция или нет.

  • Во-первых, платеж приостановят, если его получатель в черном списке Центробанка, "засветившийся" в случаях или попытках кражи денег.
  • Во-вторых, операция будет заморожена, если параметры устройства, которое используется для отправки платежа, совпадают с данными из той же "черной" базы Центробанка.
  • И в-третьих, банки должны остановить перевод, если транзакция нетипична для отправителя. Например, совершается крупная покупка в магазине, или впервые отправляется перевод заграницу. В связи с этим пунктом, держателей карт просят уведомлять банки о планирующихся платежах и переводах, которые могут вызвать подозрения у эмитента.

Вместе с тем, при блокировке операции банк должен связаться с отправителем. Каким именно способом, учреждение должно определить само — по электронной почте, SMS или звонком, и уточнить информацию о переводе. Если клиент проигнорирует вопрос, банк может заблокировать карту на срок до двух дней, а платеж на этот же срок заморозить.

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