Центробанк назвал три причины, по которым будут блокировать карты россиян

Центробанк назвал три признака мошенничества, по которым банки будут блокировать карты. Фото: Александр Ратников

Разъяснений ждали от регулятора давно

29 сентября, PrimaMedia. Центробанк назвал три признака, по которым банки будут блокировать карты при подозрении на мошенничество. Критерии ждали от регулятора еще с момента обсуждения закона, вступившего в силу 26 сентября, передает ИА Primamedia.

Согласно закону, 26 сентября банки смогут приостанавливать любой денежный перевод, заблокировать карту и электронные средства платежей – электронные кошельки, предоплаченные банковские карты, а также мобильные приложения. Такие меры будут приняты, если банки выявят признаки совершения операции без согласия владельца.

Регулятор озвучил признаки, по которым банкам предстоит определять мошенническая операция или нет.

Во-первых, платеж приостановят, если его получатель в черном списке Центробанка, "засветившийся" в случаях или попытках кражи денег.

Во-вторых, операция будет заморожена, если параметры устройства, которое используется для отправки платежа, совпадают с данными из той же "черной" базы Центробанка.

И в-третьих, банки должны остановить перевод, если транзакция нетипична для отправителя. Например, совершается крупная покупка в магазине, или впервые отправляется перевод заграницу. В связи с этим пунктом, держателей карт просят уведомлять банки о планирующихся платежах и переводах, которые могут вызвать подозрения у эмитента.

Вместе с тем, при блокировке операции банк должен связаться с отправителем. Каким именно способом, учреждение должно определить само — по электронной почте, SMS или звонком, и уточнить информацию о переводе. Если клиент проигнорирует вопрос, банк может заблокировать карту на срок до двух дней, а платеж на этот же срок заморозить.