«Кому и жемчуг мелкий…» в Госдуме пожаловались на маленькую зарплату

Деньги. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

380 тысяч рублей в месяц на жизнь хватает не всем

29 сентября, PrimaMedia. Некоторым депутатам Государственной думы РФ не хватает на жизнь зарплаты, которая составляет 380 тысяч рублей в месяц. В частности, об этом заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя, сообщает ИА PrimaMedia.

Она сказала, что расходует большую часть зарплаты на депутатскую деятельность. В этом Вера Ганзя призналась в интервью на радио "Говорит Москва". Депутат сообщила, что размер ее зарплаты составляет около 380 тысяч рублей в месяц, однако из-за того, что депутатам не выделяют на представительские расходы, от зарплаты у нее остаются "одни долги по кредитной карте".

Кстати, в середине сентября депутаты Госдумы РФ уменьшили для себя любимых штраф за пропуск пленарного заседания без уважительной причины. Теперь это не 1/6 часть зарплаты, как это было ранее, а только 1/9 – за прогул одного заседания.