Skype. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Microsoft прекратит поддержку старой версии Skype

Это произойдет уже через месяц

29 сентября, PrimaMedia. Компания Microsoft назвала дату прекращения поддержки старой версии популярного мессенджера Skype. Техподдержка компьютерной версии Skype 7 закончится уже через месяц с небольшим: 1 ноября. Поддержка мобильного приложения прекратится 15 ноября, сообщает ИА PrimaMedia.

Разработчики программы заявили, что они решили предоставить пользователям дополнительное время для обновления Skype до актуальной версии. Ранее компания Microsoft собиралась завершить поддержку Skype 7 в сентябре 2018 года.

Какие новшества привнесены в популярную программу? Microsoft добавила функцию записи звонков, сделала проще отправку файлов и поменяла интерфейс мессенджера. Отмечается, что специалисты продолжат доработку самых актуальных функций.

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