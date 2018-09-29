Аттестаты с отличием и золотые медали привяжут к результату ЕГЭ. Фото: Александр Хитров

Аттестаты с отличием и золотые медали привяжут к результату ЕГЭ

Новый порядок будет действовать для выпускников этого года

29 сентября, PrimaMedia. Результаты ЕГЭ могут начать учитывать при выдаче аттестатов с отличием и золотых медалей. Такой проект подготовило Минпросвещения. Если он будет принят, тянуться до минимальной планки по баллам отличникам придется уже в этом учебном году, сообщает ИА PrimaMedia.

В Минпросвещения считают, что "красный" аттестат и золотая медаль не должны выдаваться тем, кто не дотянул до 70 баллов по главным предметам. Если ученик получил по всем предметам пятерки за год, но не сдал как следует госэкзамены по русскому и профильной математике, "регалии" ему не положены, считают в Минпросвещения.

В случае принятия проекта новый порядок начнет действовать для нынешних одиннадцатиклассников.

К слову, ведомство изучает вопрос о "полноценном возврате ценности золотых медалей, сопровождающих аттестат с отличием", сообщили в Минпросвещения. Золотые медали обесценились и не играют большой роли при поступлении. Последние несколько лет золотая медаль и аттестат с отличием практически не давали абитуриентам профита — вузы добавляли по несколько баллов в конкурсе на свое усмотрение или даже не добавляли вовсе.

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