Новую опасность курения назвали ученые. Фото: pixabay.com

Новую опасность курения назвали ученые

Результаты исследования оказались даже хуже, чем опасались медики

По-видимому, курильщикам было мало рака легких, эмфиземы и сердечных заболеваний. Ученые выявили еще одну опасность курения. Результат исследования оказался даже худшим, чем выказывали опасение медики, передает ИА PrimaMedia.

Ученые из Школы стоматологической медицины Кейсовского университета (США) обнаружили, что у курильщиков намного чаще возникают заболевания зубов по сравнению с теми, кто не употребляет никотин. Это вызвано ослаблением защитных систем в пульпе, пишет MedicalXpress.

Для исследования ученые привлекли 69 добровольцев, 32 из них были курящими, а 37 нет. При этом, все участники эксперимента страдали от пульпита.

Медики брали образцы пульпы, чтобы оценить уровень биологически активных веществ и пептидов иммунной системы — провоспалительного интерлейкина 1β, фактора некроза опухоли-альфа (TNF)-α, бета-дефенсина 2 (hBD-2) и бета-дефенсина-3 (hBD-3). Эти соединения помогают вырабатывать иммунную реакцию в ответ на атаку микробов.

У курильщиков выявились значительно худшие результаты, чем у некурящих. Риск болезней корневого канала зуба у таких испытуемых оказался в два раза выше, кроме того у курильщиков больше вероятности получить заболевания десен.

Ученые отметили, что в ходе исследования, двое курящих участников эксперимента покончили с вредной привычкой, и в итоге, через некоторое время, защитная система была восстановлена.

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