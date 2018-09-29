Лечение антибиотиками возможно только тогда, когда еще не произошел разрыв аппендикса. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

Ученые нашли способ, как вылечить аппендицит без операции

Оказывается, помочь могут антибиотики и аппендэктомии

29 сентября, PrimaMedia. Специалисты взялись за исследование, главная цель которого: создать способ лечения аппендицита без хирургического вмешательства и такой способ за пять лет они нашли, передает ИА PrimaMedia.

Исследованием занимались ученые из Финляндии. С помощью антибиотиков и аппендэктомии эксперты в области медицины пытались вылечить аппендицит, чтобы не вырезать его во время операции.

61% из 256-ти пациентов, которые выполняли рекомендации врачей, избавились от аппендицита без операции.

Стоит отметить, что лечение антибиотиками возможно только тогда, когда еще не произошел разрыв аппендикса.

Как пишет ridus.ru, после процедур за здоровьем участников эксперимента на протяжении пяти лет наблюдали специалисты. Ученых интересовали повторные случаи воспаления после лечения антибиотиками, появление осложнений, а также восстановительный период после приема антибиотиков.

Оказалось, что из всех, кто принимал антибиотики, операция понадобилась только 70 пациентам в течение первого года после окончания лечения и еще 30 — в течение последующих пяти лет.

Медики говорят, что в их исследовании большой потенциал и в будущем, возможно, лечить эту болезнь без хирургического вмешательства.

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