За ними не заржавеет: японские ученые изобрели пластиковый автомобиль

За рулем. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Он на 90% состоит из пластмассы

29 сентября, PrimaMedia. В Японии продемонстрировали первый в мире пластиковый автомобиль. Из этого необычного в данной отрасли материала сделаны 90% деталей машины, сообщает ИА PrimaMedia.

Концептуальный автомобиль намного легче обычного: он весит на 40% меньше железного "собрата". А это позволят экономить энергию, следовательно, снизить расход топлива. Это немаловажно в нынешних условиях: ведь нефть-то опять дорожает… Кроме того, за счет комбинирования различных пластмасс авторам изобретения удалось сделать это средство передвижения достаточно прочным.

Остается добавить, что оригинальную новинку разработали в рамках соответствующей правительственной программы ученые Токийского университета совместно с автопроизводителями. Она открывает новые перспективы в автомобилестроении, а учитывая упорство, трудолюбие и изобретательность жителей Страны восходящего солнца, можно не сомневаться: положительные результаты не заставят себя ждать.