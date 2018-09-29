В российских школах могут запретить чипсы, газировку и шоколадные батончики

Газированная вода. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Такую инициативу выдвинули в Госдуме

29 сентября, PrimaMedia. В российских школах в скором времени могут попасть под запрет чипсы, газировку и шоколадные батончики. Депутаты Госдумы РФ озаботились правильным питанием подрастающего поколения россиян, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Как заявил агентству заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Леонид Огуль, нужно прививать родителям школьников системные знания по теме правильного питания, а в школах страны необходимо запретить продавать газировку, чипсы, сухарики, шоколадные батончики и другую вредную для здоровья ребенка еду.

По мнению депутата, дети не знают о вреде этих продуктов. В результате они подсаживаются на сахар и в раннем возрасте портят свое здоровье и набирают лишний вес. Как сказал Леонид Огуль, в школьных столовых должны быть в ассортименте соки, фрукты, овощи, молочные и кисломолочные продукты.