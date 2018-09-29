Чего боятся российские туристы

29 сентября, PrimaMedia. Специалисты провели опрос и узнали страхи российских отдыхающих, которые собираются в отпуск. О чем думают и переживают туристы, рассказали эксперты в области туризма, передает ИА PrimaMedia.
Опрос, в котором приняли участие более 3-х тысяч человек, был проведен сайтом Tutu.ru.
Оказалось, что большинство опрошенных боятся летать на самолете. Людей не покидает страх, что воздушное судно может упасть и разбиться. Поэтому начало отпуска для 23% опрошенных — сущая каторга, которая заканчивается, когда они "спускаются с небес на землю".
Второе и третье место в списке разделили страхи по поводу того, что закончатся во время отпуска деньги, а также, боязнь заболеть. Особенно отдыхающие опасаются подхватить вирус или характерную для конкретной страны инфекцию. Таких набралось 18%.
14% — боятся, что забыли дома документы, не выключили бытовую технику или утюг.
10% — страна, город или отель могут их разочаровать и не оправдают ожиданий, описанных в туристическом буклете.
7% — опасаются, что их ограбят в поезде.
6% — что их багаж повредят.
4% — встречи с местными мошенниками.