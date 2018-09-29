"Адмирал" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

Адмирал. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокцы прервали безвыигрышную серию, встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1

29 сентября, PrimaMedia. Владивостокский "Адмирал" прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в серии буллитов. Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1, сообщает ИА PrimaMedia.

Тренерский штаб штаб "Адмирала" перед игрой с "Нефтехимиком" провел два изменения в составе. Как пишет пресс-служба "Адмирала", вместо Никиты Сироткина в звене с легионерами появился Семён Валуйский, а место в воротах занял Никита Серебряков.

Стартовый период полностью остался за хозяевами, чему поспособствовали три удаления в составе "моряков". Первое же из них реализовал Нестрашил, а вот затем оборона и Серебряков действовали надежно.

Во втором периоде приморцы выровняли игру, стали чаще атаковать, а хозяева начали фолить. Первое большинство у нас откровенно не получилось, но, когда оштрафованный игрок появился на льду шайба всё-таки очутилась за спиной Ежова. Назаров запросил видеопросмотр, и судьи взятие ворот отменили, рассмотрев атаку вратаря. Вскоре хозяева удалились вновь, и Александр Угольников могучим броском от синей линии восстановил равновесие в счете, забросив первую шайбу за "Адмирал".

Жара началась в третьей двадцатиминутке. Приморцы решили не испытывать судьбу, как в матче с "Торпедо" и принялись атаковать, но хозяева дважды умудрились поймать "моряков" на контратаках. Впрочем, Никита Серебряков, как будто и не заметил двух выходов в ноль. Апогеем встречи стали заключительные три минуты, когда "Адмирал" остался втроем против пятерки хозяев на 105 секунд. Героические действия обороняющихся и вратаря перевели встречу в овертайм, где все мог решить Константин Глазачев, убегавший на рандеву с Ежовым, но шайба предательски застряла в "сугробе" перед воротами хозяев.

Не менее драматичными вышли и послематчевые броски. После пяти попыток счет был равным 2:2, причем оставил "Адмирал" в игре Войтех Полак, бросавший пятым. В итоге победу "Адмиралу" принес Сергей Коньков, реализовавший две из трех попыток.

Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбу забросил Александр Угольников (32-я минута), у хозяев отличился Андрей Нестрашил (12). Решающий буллит исполнил Сергей Коньков.

"Адмирал" 30 сентября сыграет в Казани с "Ак Барсом", "Нефтехимик" 2 октября — в Ярославле с "Локомотивом".

"Нефтехимик"(Нижнекамск) – "Адмирал" (Владивосток) – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

28 сентября. Нижнекамск. "Нефтехим-Арена". 4 941 зрителей. Судьи:Гамалей, Кислов.

"Нефтехимик" (16):Ежов (Коротаев); Сергеев –Полашек, Пуустинен (2) –Нестрашил –Няттинен; Огурцов –Тимашов, Падакин –Куликов –Галимов; Шарипзянов –Брынцев, Здунов (12) –Якимов (2) –Шиксатдаров; Семёнов –Волгин, Хайруллин –Аркалов –Шафигуллин.

"Адмирал" (14): Серебряков; Мищенко (2) – Таталин, Бутузов – Вихарев (4) – Королёв; Дьяков – Угольников (2), Черников – В. Стрельцов (2) – А. Стрельцов (2); Таратунин – Козловский, Глазачев – Коньков (2) – Воронин; Валуйский – Полак – Говорка.

Голы:

1:0 Нестрашил (Няттинен, Полашек, 11:32-бол)

1:1 Угольников (Воронин, 31:49-бол)

1:2 Коньков-решающий буллит

Броски:32 (9+9+11+3) – 24 (3+9+11+1)

Вбрасывания:41 (13+15+10+3) – 26 (4+10+11+1)

Блокированные броски:9 (2+4+2+1) – 14 (4+4+4+2)

Силовые приемы:14 (5+4+3+2) – 6 (2+1+3+0)