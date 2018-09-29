В порту Южной Кореи арестовали судно владивостокской компании, попавшей под санкции США

Флаг США. Фото: ИА PrimaMedia

Об аресте судна стало известно через сутки после выступления Сергея Лаврова в Совбезе ООН по КНДР

29 сентября, PrimaMedia. Российское судно "Севастополь" арестовано в порту Южной Кореи Пусане. Об этом сообщило издание "Коммерсант" с уточнением, что информация появилась спустя сутки после выступления Сергея Лаврова в Совбезе ООН на специальном заседании по КНДР, где Россия призвала к "смягчению режима санкции и непринятию односторонних санкций". Судно "Севастополь" принадлежит компании "Гудзон" из Владивостока. В августе эта судоходная компания попала в санкционный список США, сообщает ИА PrimaMedia.

Издание отмечает, что представитель МИД Южной Кореи сообщило о возможном аресте судна еще 22 августа. Южная Корея заподозрила судно в торговле с КНДР и в нарушение санкций Совбеза ООН. В МИД России пока заявляют, что не имеют информации об инциденте. В посольстве Южной Кореи сообщили, что на обработку запроса журналистов нужно время. Информация о событии пришла через сутки после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совбезе ООН на специальном заседании по КНДР, где Москва призвала к смягчению санкционного режима и неприятии односторонних санкций.

21 августа США объявили о наложении собственных (не поддержанных Совбезом ООН) санкций на ряд российских судов и компаний, которые подозреваются Вашингтоном в торговле нефтью с КНДР. В списке ограничительных мер оказались суда "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". Одной из фирм, попавших под санкции, стала компания "Гудзон". Причиной ее попадания в список стали подозрения в отношении принадлежащего ей танкера "Патриот", которые американские спутниковые снимки зафиксировали стоящим бок о бок с танкером Wan Heng-11, ранее уличенным в торговле нефтью с КНДР и уже внесенным в санкционный список.

Генеральный директор "Гудзона" Геннадий Кононенко в беседе с ИА PrimaMedia тогда заявил, что о попадании в санкционный список узнал из прессы. Никаких официальных уведомлений, тем более в письменном виде от властей США компания не получала. Саму ситуацию он назвал абсурдной.

"Единственное судно, которое перевозило груз в Северную Корею — "Богатырь", – говорит Кононенко. — Это было в 2016 году, груз был официальным, и никаких проблем с документами тогда не было. Что касается остальных судов, то они даже не заходили в воды КНДР, а "Белла" вообще ходит исключительно по российской акватории".

Руководитель судоходной компании также отметил, что не намерен спускать на тормоза сложившуюся ситуацию с "черным списком" и планирует решать этот вопрос в правовом поле.

"Да, мы будем обращаться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также в МИД России. Если понадобиться будем даже судиться", — добавил глава компании "Гудзон".

Напомним, 22 декабря 2017 года Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая предусматривает еще более жесткие санкции в отношении КНДР. За соответствующее решение проголосовали все 15 членов Совбеза. Санкции предусматривают резкое сокращение поставок нефтепродуктов и запрет на поставки в КНДР разного рода минералов, химических товаров, электрических товаров и оборудования, а также некоторых продуктов питания.