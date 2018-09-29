Соцучреждения в Приморье подготовили к зиме

Отопление. Фото: ИА IrkutskMedia

В профильном департаменте заявили, что подключение к отоплению пройдет по графику

29 сентября, PrimaMedia. Готовность к зиме учреждений соцобслуживания стала основной темой заседания коллегии департамента труда и социального развития Приморского края. Соответствующие работы полностью завершены во всех домах-интернатах для престарелых и инвалидов и в шести детских учреждениях. Вице-губернатор Павел Серебряков, курирующий социальную сферу, поставил задачу перед руководителями учреждений исключить даже малейшую возможность непредвиденной ситуации во время зимних холодов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, на подготовку к зиме учреждений социального обслуживания в этом году направлено около 25 млн рублей.

"Средства пошли на капитальный и текущий ремонт инженерных сетей, промывку и опрессовку системы отопления, заготовку топлива для котельных", – уточняют в ведомстве.

В Приморском крае действует 17 взрослых домов-интернатов для престарелых и инвалидов и 10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Часть из них подключена к централизованной системе отопления, в восьми имеются автономные котельные, а Яковлевский спецдом-интернат для пожилых отапливается с помощью электрических конвекторов.

Промывка и опрессовка систем отопления завершена практически во всех подведомственных учреждениях. Для предотвращения аварийных ситуаций во время прохождения отопительного периода проведен текущий ремонт помещений, в том числе теплового контура, а также наружных и внутренних инженерных сетей, кровли.

"Мы строго контролируем, чтобы в домах с круглосуточным пребыванием детей, пожилых, инвалидов было необходимое количество топлива", – комментирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

В целях экономии все дома-интернаты и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних оснащены приборами учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения.

Вице-губернатор края Павел Серебряков взял под контроль прохождение отопительного сезона в социальных учреждениях Приморья.

"В этих учреждениях особенный контингент – дети, пожилые люди, инвалиды, которые не способны себя обслуживать. Мы обязаны обеспечить им комфортное проживание", – отмечает он.

Павел Серебряков ставит задачу перед руководителями учреждений исключить даже малейшую возможность непредвиденной ситуации во время зимних холодов.