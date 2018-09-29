Список моделей Xiaomi, которые нельзя обновлять, опубликовали в Сети. Фото: pixabay.com

После обновления эти 20 моделей превратятся в "кирпичи"

29 сентября, PrimaMedia. В Сети появился список из 20 моделей смартфонов Xiaomi, которые нельзя обновлять в России. Речь идет о моделях, изначально выпущенных на китайской прошивке. Если обновить модель из списка, смартфон превратится в "кирпич". Такой казус для пользователей из России вызван тем, что разработчик глобальной версии софта для смартфонов MIUI запретил перепрошивать смартфоны, предназначенные для продажи на территории Китая, сообщает ИА PrimaMedia.

Разработчики ввели новые меры для того, чтобы пользователи покупали смартфоны Xiaomi, предназначенные на экспорт и не покупали девайсы для внутреннего рынка Китая. Ведь это обходится покупателям гораздо дешевле — цена смартфона в Китае несоразмерно ниже экземпляров, предназначенных для продажи за рубеж.

Пользователи предпочитали купить китайский смартфон и самостоятельно прошить на глобальную версию. Однако, теперь, такой "фокус" не пройдет — после перепрошивки смартфон станет "кирпичом". Тоже самое адресуется тем, кто купил определенную модель ранее и уже успел перепрошить. После обновления этих смартфонов на свежую версию, вышедшую 14 сентября, девайс прикажет долго жить.

В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые нельзя обновлять или прошивать на глобальную версию MIUI:

Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 EE, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi Pad 4/Mi Pad 4 Plus, Xiaomi Redmi Note 5A, Xiaomi Redmi Y1 Lite, Xiaomi Redmi Y2/Redmi S2, Xiaomi Redmi 5, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Redmi 6A, Xiaomi Redmi 6 Pro, Xiaomi Redmi Note 5/Redmi 5 Plus, Xiaomi Redmi Note 5 Pro/Redmi Note 5 AI, Xiaomi Redmi Note 6 Pro.

Тем, кто все-таки отважился перепрошить смартфон и получил в его "лице" мертвеца даны советы для реанимации устройства. Нужно заново перепрошить аппарат в режиме EDL. Для этого следует выключить гаджет, зажать клавиши питания и увеличения громкости. А затем в меню выбрать пункт "download" и установить оригинальную прошивку с помощью инструмента MiFlash. Правда, в этом случае, смартфон станет "китайцем", отмечается в сообщении androidInsider.ru.