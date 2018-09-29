Олегу Кожемяко для самовыдвижения в Приморье предстоит собирать подписи избирателей

Олег Кожемяко. Фото: Александр Ратников. ИА PrimaMedia

И это помимо прохождения «муниципального фильтра»

29 сентября, PrimaMedia. Кандидату, выдвинувшемуся в порядке самовыдвижения на выборы губернатора Приморского края, предстоит помимо прохождения "муниципального фильтра" собрать подписи более 7 тысяч избирателей. Такая норма предусмотрена в поправках крайизбиркома, которые будут рассмотрены на внеочередном заседании Заксобрания 3 октября, сообщает ИА PrimaMedia.

В повестке внеочередного заседания значится только один вопрос – "О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края". Перед заседанием состоится заседание комитета по региональной политике и законности, где по инициативе краевой избирательной комиссии будет рассмотрен проект закона.

Согласно тексту поправки, предлагается установить, что кандидат на должность губернатора Приморского края может быть выдвинут не только избирательным объединением, как это предусмотрено действующей редакцией краевого избирательного кодекса, но и в порядке самовыдвижения.

В заключении правового управления Заксобрания Приморья, одобрившего законопроект, отмечается, что такая возможность предусмотрена ч.2 ст.32 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". В соответствии со ст. 18 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти РФ, кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта РФ выдвигаются политическими партиями.

"Законом субъекта РФ может предусматриваться выдвижение кандидата на указанную должность в порядке самовыдвижения", — говорится в документе.

При этом отмечается, что

"кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, помимо получения поддержки депутатов представительных органов муниципальных образований и(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований необходимо собрать подписи избирателей в количестве, установленном законом субъекта в соответствии с федеральным законом".

На последних выборах для регистрации кандидатом в губернаторы выдвиженцам требовалось предоставить 142 нотариально заверенные подписи избранных муниципальных депутатов и глав. Или 7% от общего числа глав и депутатов. Из них 33 подписи должны быть собраны среди депутатов дум муниципалитетов 3 и 4 уровня — городских округов и муниципальных районов. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморья.

Законопроектом устанавливается, что "количество подписей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, составляет 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории Приморья".

В абсолютный цифрах, как подсчитало агентство, потребуется собрать подписи 7 281 избирателя.

Напомним, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Дата повторных выборов пока не назначена. Решение будет принято на внеочередном заседании краевого Законодательного собрания 16 октября. Ранее источник ИА PrimaMedia в крайизбиркоме сообщал, что голосование может пройти 16 или 23 декабря.

В новых выборах будет принимать участие бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, назначенный президентом по его просьбе врио губернатором Приморья. Он уже подтвердил свою готовность участвовать в приморских выборах в качестве самовыдвиженца.