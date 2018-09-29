Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля «День тигра»

Владимир Путин. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке начались праздничные мероприятия

29 сентября, PrimaMedia. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям международного фестиваля "День тигра", который проходит во Владивостоке 29 и 30 сентября. В телеграмме, опубликованной в субботу на сайте Кремля, глава государства отметил вклад форума в сбережение богатого природного наследия России, а также востребованность "Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра", которому в нынешнем году исполняется пять лет, сообщает ИА PrimaMedia.

"Ваш традиционный форум объединяет в столице Приморского края людей самых разных возрастов, профессий, увлечений – всех, кто по долгу службы и по призванию содействует большому и очень важному делу – сбережению нашего богатого природного наследия. В том числе – популяции амурского тигра, который ещё недавно находился на грани исчезновения.

Отрадно, что в последнее время удалось добиться ощутимых результатов. Прежде всего, отмечу значимую, востребованную деятельность "Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра", которому в нынешнем году исполняется пять лет. В тесном взаимодействии со специалистами, учёными-биологами, краеведами, добровольцами, другими защитниками дикой природы Центром реализуются серьёзные научно-исследовательские, просветительские, творческие проекты. Многое делается для развития национальных парков и заповедников, создаются безопасные, комфортные условия для проживания амурского тигра. Такая плодотворная работа заслуживает искреннего признания и поддержки", — говорится в сообщении.

"День тигра" — экологический праздник, отмечаемый в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника — привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Этих животных, по данным учета 2015 года, в природе осталось около 540 особей, из них 90% живут в лесах Приморья и Хабаровского края.

Празднование Дня тигра началось 29 сентября с дня рождения тигрят Амурчика и Тайги, чьи скульптуры были установлены в 2014 году на набережной Спортивной гавани. Здесь же организовано несколько локальных площадок для юных горожан.

В 19:00 на Приморской сцене Мариинского театра сегодня начнется гала-концерт, посвященный Дню тигра.

В воскресенье, 30 сентября, в 12:00 на Океанском проспекте начнется карнавальное шествие. Построение колонн начнется с 10:00 возле Дворца детского творчества. Примечательно, что присоединиться к тигриному движению смогут все желающие. После шествия горожан приглашают посетить центральную площадь, где будут работать специализированные зоны. Здесь можно будет узнать о главном герое праздника – тигре, а также деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Для детей проведут конкурсы, мастер-классы и квесты.

В это время на главной площади Владивостока будет дан старт международному проекту по обмену фотографиями "Фотосушка". С 12:00 участники мероприятия могут повесить свои фотографии "сушиться" на веревки с помощью бельевых прищепок, а в обмен — забрать любые другие. Кроме этого, организаторы проекта проведут конкурс на лучшую фотографию в номинации "Вот и лето прошло".

С 13:00 на центральной площади начнет работу локальная площадка по запуску воздушных змеев, а в 19:00 жители города смогут увидеть выступление известных российских групп "Несчастный случай" и "Чайф".