Назначение прокурора Приморья сорвалось из-за повышения основного кандидата на родине

Прокуратура Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Генпрокурор РФ Юрий Чайка направил предложение по Александру Воронину в парламент Иркутска после отзыва представления из Приморского края

29 сентября, PrimaMedia. Назначение прокурора Приморского края не состоялось по причине повышения основного кандидата, ранее согласованного на эту должность, в родной ему Иркутской области. После отзыва генеральным прокурором представления о согласовании на должность прокурора Приморья Александра Воронина его представили для назначения парламенту Приангарья, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, на должности руководителя регионального надзорного органа уроженец Иркутской области должен был сменить Сергея Бессчасного, до службы в Приморье возглавлявшего областную прокуратуру на Сахалине. Пост прокурора Приморского края стал вакантным в августе 2018 года, когда у Бессчасного закончился 5-летний срок службы в регионе. Президент освободил его от должности. По информации ИА PrimaMedia, Сергей Бессчасный ушел на повышение – на руководящую должность в организационном управлении центрального аппарата Гепрокуратуры РФ.

Ожидалось, что проект постановления о согласовании представления генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Приморского края кандидатуры Александра Воронина депутаты Заксобрания Приморья рассмотрят на внеочередном заседании 19 сентября.

Однако внеочередное заседание было отменено. В пресс-службе парламента пояснили, что это связано с техническими причинами. В профильном комитете отметили, что заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин, который должен представлять депутатам кандидатуру на пост прокурора, не смог приехать по неизвестным причинам.

На самом деле, как удалось выяснить ИА PrimaMedia, согласование отменили, так как пришел отзыв генерального прокурора Юрия Чайки на представление, которое он направлял 7 сентября. О причинах отзыва не говорилось.

Сегодня стало известно, что Александр Воронин останется работать в Иркутской области, но уже не на позиции заместителя областного прокурора, а займет пост главы надзорного ведомства. Как сообщает ИА IrkutskMedia, проект постановления "О согласовании представления генерального прокурора Российской Федерации о назначении Александра Воронина на должность прокурора Иркутской области" внесен в Законодательное собрание Приангарья накануне, 28 сентября. Первыми кандидатуру нового прокурора рассмотрят депутаты на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении.

Справка: ВОРОНИН Александр Борисович родился в 1972 году в городе Шелехово Иркутской области. Трудовую деятельность начал в 1988 году штукатуром-маляром Иркутской специальной научно-реставрационной производственной мастерской. С 1989 по 1994 годы обучался на юридическом факультете Иркутского государственного университета.

В органах прокуратуры начал работать в марте 1994 года следователем, старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Иркутска.

С 1996 по 1998 годы — прокурор-криминалист прокуратуры Иркутска.

С 1998 по 2002 годы – следователь по особо важным делам прокуратуры Иркутска.

С 2002 по 2003 годы — следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел по городу Иркутску прокуратуры Иркутской области.

В 2003 году назначен заместителем прокурора Ангарска.

В декабре 2004 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен заместителем прокурора Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

В августе 2006 году приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен заместителем прокурора Иркутской области.

В июне 2007 года Александр Борисович Воронин приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен первым заместителем прокурора Иркутской области.