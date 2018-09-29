Китаю вернули почти 20 тонн токсичного арахиса, задержанного на границе с Приморьем

Таможня. Фото: ИА PrimaMedia

В орехах обнаружили канцероген кадмий

29 сентября, PrimaMedia. Должностные лица Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области отправили в КНР 19 тонн арахиса, который содержал опасный для здоровья человека токсичный элемент — кадмий. Об этом ведомство сообщило в субботу, 29 сентября, передает ИА PrimaMedia.

Согласно результатам проведенных лабораторных испытаний проб, которые были отобраны от партии арахиса, поступившей в Приморский край из Китая 12 сентября, специалистами Приморского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Россельхознадзора было выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в 2 раза, что не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 015/2011 "О безопасности зерна".

После получения лабораторных результатов Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в адрес таможенных органов было направлено письмо с информацией об опасном обнаружении.

28 сентября опасная партия бобовых возвращена в страну-экспортер.

Как показывает практика, одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное внесение фосфатных удобрений в почву при его выращивании.

"Пары кадмия и все его соединения токсичны, что связано, в частности, с его способностью связывать серосодержащие ферменты и аминокислоты. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств. Канцерогенен", — говорится в сообщении.