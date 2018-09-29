На Сахалине отмечают невероятную работоспособность и верные решения Олега Кожемяко

29 сентября, PrimaMedia. Сахалинские бизнесмены, главы муниципальных образований и общественники охотно делятся мнениями об итогах деятельности Олега Кожемяко на посту губернатора Сахалинской области. Большинство опрошенных отмечают способность Кожемяко быстро принимать важные для области решения, умение договариваться с бизнесом и работать максимально эффективно.
Корр. ИА SakhalinMedia выслушал целый ряд известных в регионе людей, которые рассказали о своем отношении к результатам работы Олега Кожемяко на посту главы региона.
председатель совета директоров Восточной Горнорудной Компании
Автор фото: Официальный сайт ВГК
У меня от деятельности Олега Николаевича остались только положительные эмоции и впечатления, потому что человек работал не покладая рук, 24 часа в сутки. Наверное второго такого человека я и не знаю. И второго такого губернатора, во всяком случае, я не встречал. Он на 100% был предан своему делу, делал все с максимальной отдачей, и старался все всегда делать на "отлично". Поэтому я сожалею, что он покидает область, желаю ему дальнейших успехов и удачи в Приморье, и по-доброму завидую приморским людям, к которым придет такой губернатор, если они его выберут.
Кожемяко сам долго занимался бизнесом, понимает все тонкости и проблемы бизнеса, всегда вникает и старается помочь со стороны власти решить эти проблемы. Старается делать это, чтобы создать комфортную среду для бизнеса. Это то, за что я ему благодарен. Человек всегда старается помочь и от этого выигрывают обычно все стороны. Это его личные черты характера и умственные способности, которые позволяли ему сделать так, чтобы все были довольны — население, бюджет области и бизнес.
Мэр Корсаковского городского округа
Автор фото: Официальный сайт Корсаковского городского округа
Олег Николаевич пришел в Сахалинскую область с огромным опытом. Человек, работающий на земле, знающий проблемы жителей не понаслышке. Работать с ним было очень приятно и легко. Просто высокоэффективный менеджер.
Сахалинская область получила большой опыт с его приходом. Мы другими глазами посмотрели на то, как можно развивать регион. Это и экономика, и социальная сфера. Область обогатилась. Опыт у населения положительный от этой работы.
мэр МО «Макаровский городской округ»
Все произошедшие изменения в Макаровском районе за время работы Олега Кожемяко только позитивные. Заасфальтированы дороги и дворовые территории, приведено в порядок благоустройство, сам город преобразился. Лично он всегда быстро принимал решения и оказывал помощь.
Что касается дальнейшего развития области, сейчас главное, чтобы нашелся преемник, который бы завершил начатые дела, которых в регионе немало. Думаю, если это будет Надсадин, он сможет и должен справиться. С его приходом в качестве мэра в Южно-Сахалинск в 2014 году город меняется в лучшую сторону. Я, когда приезжаю с периферии, вижу эти изменения.
Управляющий директор компании "Марусин Ивадера", резидент ТОР "Горный воздух". Строитель бальнеологического
У нас с Олегом Николаевичем был первый опыт в регионе выделения земельных участков без торгов, когда по новому Земельному кодексу глава субъекта федерации получил возможность принимать эти решения. Это была целая процедура. Мы проводили рабочие группы, всевозможные комиссии. Но первое решение о выделении земельного участка, на котором сейчас строится бальнеологический комплекс, было наше. У меня положительный опыт работы с бывшим главой региона.
Говоря о лидерских качествах Олега Кожемяко, первое, что мне бросилось в глаза, то это невероятная работоспособность. Она меня удивляет. Человек прилетает из Москвы и едет по муниципальным образованиям с проверками. Это подкупает.
Могу добавить, что с приходом Олега Николаевича огромное внимание уделялось столице Сахалинской области. Не в обиду предыдущим губернаторам. Мы работали и с Малаховым, и с Хорошавиным. Но такое внимание к областному центру никогда не уделялось. Мне было приятно. Наконец-то, на город обращают такое внимание.