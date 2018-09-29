На Сахалине отмечают невероятную работоспособность и верные решения Олега Кожемяко

Олег Кожемяко с Олегом Мисеврой перед осмотром шахты "Ударновской" на глубине 110 метров под землей. Фото: Газета "Шахтерские Вести"

Результаты работы и личные качества бывшего главы островного региона комментируют предприниматели и чиновники

29 сентября, PrimaMedia. Сахалинские бизнесмены, главы муниципальных образований и общественники охотно делятся мнениями об итогах деятельности Олега Кожемяко на посту губернатора Сахалинской области. Большинство опрошенных отмечают способность Кожемяко быстро принимать важные для области решения, умение договариваться с бизнесом и работать максимально эффективно.

Корр. ИА SakhalinMedia выслушал целый ряд известных в регионе людей, которые рассказали о своем отношении к результатам работы Олега Кожемяко на посту главы региона.