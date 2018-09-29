Первый тигровый юбилей: Во Владивостоке отметили день рождения Амурчика и Тайги

День тигра во Владивостоке. Фото: Маргарита Волкова

В рамках фестиваля в краевой столице проходят концерты, конкурсы для детей, а также работает "тигриная почта" (ФОТО; ВИДЕО)

29 сентября, PrimaMedia. Пятый год подряд в последнюю субботу сентября на набережной Спортивной гавани Владивостока в рамках празднования Дня тигра состоялось зажигательное действо. Горожане и гости краевого центра отметили день рождения знаменитых тигрят Амурчика и Тайги. Для детей устроили праздник, а по итогам конкурсов вручили им подарки, сообщает ИА PrimaMedia.

Гостей ставшего уже традиционным праздника защиты дикой природы встречали громкая музыка и веселые аниматоры, волонтеры МКУ "Молодежный ресурсный центр", в костюмах героев детских мультиков от событийного агентства "Восьмой день". Мальчишки и девчонки города спешили поздороваться и сделать фотографию с дружелюбным тигром – символом Приморья и Владивостока.

– Стараемся каждый год принимать участие в праздновании Дня тигра и дня рождения тигрят. Мои дочери готовятся: читают книжки и смотрят фильмы о полосатом хищнике, делают тематические костюмы и рисуют себе усы, как у настоящей дикой кошки. Конечно же, сегодня погуляем на празднике и в очередной раз сходим на пешеходную зону набережной и почешем "ушки" бронзовым скульптурам тигрят Амурчика и Тайги. Говорят, что это приносит счастье, – поделилась горожанка Татьяна Глибко.

На площадке праздника организовали бесплатные творческие площадки: все юные горожане могли сделать аквагрим, принять участие в мастер-классе по изготовлению различных фигур из воздушных шаров, а также разукрашивали тематические глиняные медальоны.

Если же юные гости хотели проявить силу и ловкость, как полосатые виновники торжества, то они принимали участие в спортивной эстафете и играли в дворовые игры. Самым ловким организаторы вручали подарки.

– Мы сегодня не просто празднуем день рождения тигрят, но и напоминаем всем об уникальной красоте нашего края, символом которого является амурский тигр. Именно его изобразила талантливая воспитанница Дворца детского творчества Варвара Дубовицкая. Ее работа "Ласковая мамочка" заняла первое место в нашем тематическом конкурсе, где главный приз – выпуск почтовых открыток с этим изображением, теперь ее работу увидят во всех регионах России, куда отправятся приветы из Владивостока, – обратился к собравшимся со сцены амфитеатра Дмитрий Нестеренко, начальник управления по делам молодежи города Владивостока.

День рождения тигрят отметили во Владивостоке. Фото: Маргарита Волкова День рождения тигрят отметили во Владивостоке. Фото: Маргарита Волкова День рождения тигрят отметили во Владивостоке. Фото: Маргарита Волкова День рождения тигрят отметили во Владивостоке. Фото: Маргарита Волкова 1 / 4

К словам поздравления присоединился и директор приморского филиала "Почты России" Сергей Калитин, который также вручил подарки маленькой художнике.

После награждения Варвары Дубовицкой начался концерт и открылась локальная площадка "Тигриная почта". Пока на сцене выступали детские коллективы Владивостока, всем желающим раздавали открытки с изображением рисунка-победителя. Многие почтовые карточки заполняли здесь же и отправляли в почтовый ящик, который специально был установлен на территории амфитеатра Почтой России.

– Это первый наш совместный проект с "Почтой России". Мы не только вместе выпустили открытку ко Дню тигра, но и договорились, что все сегодняшние отправления дойдут до своего адресата. Марки для отправки приветов из Владивостока в любую точку мира предоставляются почтовиками бесплатно. По такой же схеме можно отправить и открытки с "пустой" лицевой стороной – дети могут заполнить ее своим рисунком, подписать, а после отправить свою картинку на память бабушкам или друзьям, – говорит Андрей Волков, директор МКУ "Молодежный ресурсный центр".

Также в рамках праздника "День рождения тигрят" организаторы при поддержке АНО "Центр Амурский тигр", Всемирного фонда дикой природы, фонда "Феникс" и национального парка "Земля леопардов" наградили победителей конкурса рисунков среди учащихся начальных классов школ приморской столицы и победителей конкурса чтецов среди воспитанников детских садов Владивостока.

Подарки получили и самые маленькие дизайнеры по итогам городского конкурса "Экомода". Они устроили на сцене амфитеатра настоящий показ мод и посвятили его теме сохранения природы. Так, первое место в возрастной группе 6-8 лет заняла команда начальной школы №10 "На стиле", в группе 9-12 лет – "золото" у коллекции "Русские забавы" учеников школы №23, а в старшей группе – от 13 до 16 лет – равным не было членам команды детско-юношеского центра имени Баневура.