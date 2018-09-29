Председатель Госдумы добавил, что он поддерживает инициативу помогать своим избирателям со стороны депутатов. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Председатель Госдумы против оплаты представительских расходов депутатам

Володин прокомментировал, что для этих целей есть государственные программы и национальные проекты

29 сентября, PrimaMedia. Председатель ГД высказался отрицательно по поводу предложения одного из депутатов от КПРФ относительно введения оплаты представительских расходов законотворцам Госдумы, передает ИА PrimaMedia.

Оплачивать депутатам представительские расходы предложила депутат от КПРФ, но эту идею Вячеслав Володин не поддержал.

По его словам, как отмечают на официальном сайте Госдумы, "главная задача депутата — находить системные решения проблем избирателей: принимая федеральные законы, контролировать их исполнение. Ставить перед органами власти вопросы, требующие решения, которые волнуют граждан. Реализовывать наказы, которые были получены от избирателей в ходе выборной кампании, отстаивать интересы людей. Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели. Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры, и ряд других важных вопросов".

Председатель Госдумы добавил, что он поддерживает инициативу помогать своим избирателям со стороны депутатов, но он против того, чтобы были созданы непонятные фонды и выделялись представительские средства.

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