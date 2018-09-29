Закладка первого камня парка. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Парк природы Дальнего Востока появится на острове Русский

Под воплощение идеи отвели 16 гектаров земли

29 сентября, PrimaMedia. Церемония закладки первого камня Парка природы Дальнего Востока и Музея амурского тигра, которые разместятся в районе бухты Новик на острове Русский, состоялась сегодня, 29 сентября, во Владивостоке. Под воплощение идеи на острове отвели 16 гектаров земли, сообщает ИА PrimaMedia.

В торжественной церемонии закладки камня будущего парка и музея приняли участие заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко, заместитель председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев, министр Дальнего Востока Александр Козлов, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, глава Владивостока Виталий Веркеенко и другие почётные гости.

Планируется, что уже через три года эта замечательная идея по созданию сафари-парка и музея тигра уже будут воплощены в жизнь. Они появятся на территории общей площадью 16 гектаров.

Здесь поселятся амурские тигры, которые по той или иной причине не могут быть возвращены в дикую природу. При этом условия содержания будут максимально приближены к естественной среде обитания. Понаблюдать за жизнью тигров смогут жители и гости Приморья, здесь будут созданы специальные видовые площадки и маршруты.

Музей амурского тигра будет посвящён истории изучения и сохранения редкого хищника. К формированию интерактивной экспозиции будут привлечены представители как российского, так и международного музейного и природоохранного сообществ.

Также в парке планируется открыть общественные пространства, научно-исследовательский кластер и образовательные площадки.

Во время торжественной церемонии закладки камня в районе бухты Новик Константин Чуйченко поблагодарил спонсоров и всех неравнодушных к вопросу сохранения краснокнижного хищника.

"Мы уже получили статус резидента ТОР, парк будет располагаться на 16 гектарах, нести просветительскую функцию, прежде всего, по сохранению амурского тигра. Накануне в селе Красный Яр мы открыли стационарный комплекс, заложили капсулу под здание будущей почты и памятник Дерсу Узале. Эта работа проводится благодаря всем неравнодушным людям", – сказал Константин Чуйченко.

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В свою очередь, Олег Кожемяко отметил, что главная цель парка природы – сохранить популяцию амурского тигра, который является достоянием не только Приморья, но и всего Дальнего Востока.

"Создание данного парка – это новый шаг в сохранение животных, которые не могут жить в дикой среде. Через три года здесь для них будут созданы самые комфортные условия, также будут построены образовательный центр и музей. Парк станет украшением острова Русский, любимым местом отдыха для жителей и гостей края", – отметил он.

Отметим, что закладка первого камня парка природы Дальнего Востока и музея амурского тигра состоялось в рамках празднования Дня тигра, который отмечается в Приморье уже в 19-й раз.

Основные праздничные мероприятия пройдут в воскресенье, 30 сентября. День тигра начнется в полдень с традиционного карнавального шествия от Покровского парка до центральной площади Владивостока, на которой в течение всего дня будут работать анимационные площадки, состоится презентация специализированной техники. Кульминацией праздника станут концерты рок-групп "Несчастный случай" и "Чайф", стать зрителями которых смогут все желающие.

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Кожемяко Олег Николаевич Веркеенко Виталий Васильевич тигр (зверь) праздник парк отдыха

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