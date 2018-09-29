Группа компаний «Славда» выпустила воду ко Дню тигра с полосатым хищником на этикетке

День тигра. Фото: ГК "Славда"

Ограниченная партия бутылок уже поступила в продажу в магазины Приморского края (ФОТО)

29 сентября, PrimaMedia. Приморский производитель минеральной воды и напитков на ее основе Slavda Group выпустил воду ко Дню тигра с полосатым хищником на этикетке. Тигренок на бутылке приглашает всех жителей и гостей Владивостока присоединиться к празднику, который состоится 30 сентября. Ограниченная партия бутылок уже поступила в продажу в магазины Приморского края.

Партия выпущена в рамках партнерства с Центром "Амурский тигр" в целях напомнить жителям Приморья о празднике и обратить внимание на проблему сохранения популяции хищника.

"Мы уже несколько лет работаем с Центром "Амурский тигр" и в этом году решили расширить сотрудничество – пришла идея выпустить воду с тигренком. Дизайн напоминает "Славду детскую" по цветовой гамме и имеет преемственность с этой водой до ребрендинга всей линейки Славды в 2007 году. Тогда на бутылке тоже был тигренок, поэтому идея снова выпустить воду с полосатым хищником всем понравилась. Несколько вариантов дизайна этикетки появились очень быстро и коллегиально была выбрана именно та, которую все могут наблюдать на полках магазинов", — прокомментировала коммерческий директор группы компаний "Славда" Анна Ковалевская.

День тигра. Фото: ГК "Славда" День тигра. Фото: ГК "Славда" День тигра. Фото: ГК "Славда" День тигра. Фото: ГК "Славда" День тигра. Фото: ГК "Славда" День тигра. Фото: ГК "Славда" День тигра. Фото: ГК "Славда" 1 / 7

Жители позитивно реагируют на полосатого хищника на бутылке приморского производителя и проявляют интерес. Но в этом году выпущено всего 70 000 бутылок на весь край, поэтому желающим заполучить такую "коллекционную" бутылочку лучше поторопиться.

Как подчеркнули в Slavda Group, компания продолжит сотрудничество с Центром "Амурский тигр", и, возможно, выпуск детской "Славды" с тигренком станет доброй традицией.