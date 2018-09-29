Тайфун «Трами» лишил света почти сотню тысяч домов в Японии

29 сентября, PrimaMedia. Приближающийся к Японии тайфун "Трами" специалисты называют чрезвычайно сильным и прогнозируют разрушительные последствия. Уже известно, что почти сотня тысяч домов японцев осталась без электричества, передает ИА PrimaMedia.
Как передает NHK, сейчас тайфун находится примерно в 140 километрах от главного административного города префектуры Окинава. 45 метров в секунду достигает скорость ветра.
Ранее сообщалось, что авиакомпании вынуждены были отменить рейсы из-за приближающейся стихии.
На сайтах авиакомпаний озвучена немалая цифра. Речь идет об отмене 380-ти рейсов.
Эксперты прогнозируют приближение тайфуна также к Курильским островам и Дальнему Востоку.
Напомним, сообщалось также и о прошедшем в Китае тайфуне "Мангхут" из-за которого 4 человека погибли. Говорилось, что стихия затронула 14 южных городов страны. Циклон коснулся и Филиппин, где погибли 65 человек.