Почти сотня тысяч домов японцев осталась без электричества. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Тайфун «Трами» лишил света почти сотню тысяч домов в Японии

Центр тайфуна в настоящий момент находится в 140 км от города Наха

29 сентября, PrimaMedia. Приближающийся к Японии тайфун "Трами" специалисты называют чрезвычайно сильным и прогнозируют разрушительные последствия. Уже известно, что почти сотня тысяч домов японцев осталась без электричества, передает ИА PrimaMedia.

Как передает NHK, сейчас тайфун находится примерно в 140 километрах от главного административного города префектуры Окинава. 45 метров в секунду достигает скорость ветра.

Ранее сообщалось, что авиакомпании вынуждены были отменить рейсы из-за приближающейся стихии.

На сайтах авиакомпаний озвучена немалая цифра. Речь идет об отмене 380-ти рейсов.

Эксперты прогнозируют приближение тайфуна также к Курильским островам и Дальнему Востоку.

Напомним, сообщалось также и о прошедшем в Китае тайфуне "Мангхут" из-за которого 4 человека погибли. Говорилось, что стихия затронула 14 южных городов страны. Циклон коснулся и Филиппин, где погибли 65 человек.

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