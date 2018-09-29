Морепродукты, орехи, фрукты, овощи – вот тот перечень продуктов, который поможет забыть о депрессии. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Диету от депрессии придумали ученые

По сути, она включает в себя полноценное питание, которое состоит из правильных продуктов

29 сентября, PrimaMedia. Если посмотреть на рацион питания многих людей, не удивительно, что большинство страдает от депрессии. Ученые придумали диету, состоящую из правильных продуктов, которые помогут забыть о тревоге, стрессе и бессоннице, передает ИА PrimaMedia.

Диета у многих ассоциируется с ограничением в питании, а это подразумевает опять же стресс. Но диета от лондонских специалистов – это, по сути, правильное питание, в рацион которого входят продукты, которые должны употреблять все вне зависимости от того, хочет человек похудеть или нет.

Морепродукты, орехи, фрукты, овощи – вот тот перечень продуктов, который поможет забыть о депрессии.

Эксперты уверены, что продукты, которые мы употребляем в пищу влияют и на психическое состояние организма. Таким образом, речь не идет конкретно о диете и цели похудеть. Это лечебная диета, помогающая наладить внутреннюю гармонию и избавиться от подавленного состояния.

Перечисленные выше продукты – основа средиземноморской диеты, которой следует придерживаться тем, кто забыл, как это радоваться жизни каждый день.

А вот так называемая провоспалительная диета, по словам ученых, в которую входят продукты, содержащие сахар, насыщенные жиры, а также обработанные пищевые продукты, напротив, вызывают депрессию.

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