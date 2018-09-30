Чиновники в Кабинете министров РФ предлагают уже с 1 января установить МРОТ в размере 11 280 рублей. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

МРОТ Кабмин предложил устанавливать в размере 100% величины прожиточного минимума

С 1 января установят МРОТ в размере 11 280 рублей в месяц

30 сентября, PrimaMedia. Если в текущем году минимальный размер зарплаты равен 85% прожиточного минимума, то со следующего года чиновники в Кабмине предлагают эту цифру довести до 100% и каждый год МРОТ увеличивать, передает ИА PrimaMedia.

На сайте правительства РФ опубликован документ, в котором говорится о предложении Кабмина ежегодно увеличивать минимальную зарплату,

Предлагается с нового года и в последующие годы устанавливать МРОТ в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года, пишет 1prime.ru.

Если говорить конкретно, то чиновники в Кабинете министров РФ предлагают уже с 1 января установить МРОТ в размере 11 280 рублей в месяц. Это как раз та сумма, которая составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.

Напомним, в январе текущего года МРОТ был установлен в размере 9489 руб. в месяц. Или же 85% от величины прожиточного минимума в целом по стране за второй квартал 2017 года.

Как писало информагентство ранее, 13,2% россиян не могут похвастаться большими доходами, их зарплата даже ниже, чем прожиточный минимум из чего следует, что страна по-прежнему находится в антирейтинге среди стран с высоким уровнем бедности.

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