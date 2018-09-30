Битва хищников: приморский ФК «Луч» сыграет с лидером текущего сезона ФНЛ

ФК "Луч" - ФК "Томь". Фото: Пресс-служба ФК "Луч"

Матч с клубом «Томь» пройдет сегодня, 30 сентября

30 сентября, PrimaMedia. Владивостокский ФК "Луч" принимает клуб "Томь" на домашнем поле сегодня, 30 сентября. Игра с "волками", находящимися на первом месте турнирной таблицы нынешнего сезона ФНЛ, пройдет на стадионе "Динамо" в 16:00, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФК "Луч".

Очень интересный футбольный матч ожидается 30 сентября во Владивостоке: "Луч" в рамках 14-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ будет принимать лидера — томскую "Томь". А его "интересность" связана с тем, что фаворитом этой встречи букмекеры считают не гостей, а хозяев, хотя в турнирной таблице они находятся на 12 позиций ниже. Ставки на победу "Луча" принимаются сегодня с коэффициентом 2,6, тогда как на успех "Томи" — 2,9. Для сравнения, в недавней домашней игре с занимавшим второе место "Тамбовом" шансы на победу "тигров" были в 1,5 ниже, чем на победу "волков". К слову, букмекеры тогда в своих прогнозах не ошиблись ("Тамбов" одержал победу — 1:0). Хочется верить, что на этот раз их предсказание тоже сбудется, и "Луч" сумеет одолеть лучшую команду чемпионата. Обращаем внимание болельщиков, что начало матча в 16 часов.

Обслуживать эту встречу будет судейская бригада во главе с 28-летним нижегородским арбитром Игорем Низовцевым, который уже 7 раз судил игры с участием "Луча", однако во Владивосток в последний раз приезжал более 4-ех лет назад — в апреле 2014 года. Его визит удачи "Лучу" тогда не принес: желто-синие проиграли тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Стоит отметить, что изначально главным арбитром матча "Луч" — "Томь" был назначен Игорь Федотов, но в последний момент его заменили...

Напоминаем, что после 13 туров "Луч" имеет в своем активе 14 очков и занимает 13-ое место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям калининградскую "Балтику" и "СКА-Хабаровск". "Томь" в 13 матчах заработала 29 очков и находится на 1-ой строчке.

Футбольное противостояние "Томи" и "Лучом" началось более 60 лет назад: первая игра между "Буревестником" и "Лучом" состоялась 25 мая 1958 года в Томске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Однако 9 сентября во Владивостоке наша команда сумела взять убедительный реванш — 3:0.

Всего же в чемпионатах СССР "Луч" и "Томь" встречались 71 раз: в 36 матчах успех праздновала наша команда, в 18 — томичи и 17 игр завершились вничью. Разница мячей — 92:62 в пользу "Луча".

В чемпионатах России соперники встречались 16 раз: побед "Луча" — 4, побед "Томи" — 6, ничьих — 6. Разница мячей — 13:16.

В сегодняшнем составе "Томи" выступают два воспитанника приморского футбола — Семен Фомин и Дмитрий Тихий, которые еще в прошлом сезоне играли за Владивосток. Один "томский разведчик" есть сейчас и в "Луче": нападающий Павел Голышев отыграл за "Томь" более 130 матчей (больше половины из них — в Премьер-лиге)!

Билеты на матч "Луч" — "Томь" будут продаваться в кассах стадиона "Динамо" только в день матча, 30 сентября с 12-00 до 16-45.

Досмотр баннеров поддержки на их соответствие регламенту будет производиться 30 сентября — у Центрального входа на Южную трибуну стадиона "Динамо" с 15-00 до 15-15.