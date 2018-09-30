Анастасия Киктева: Число детей в школах Южно-Сахалинска год от года прирастает

Анастасия Киктева. Фото: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

В 2018-2019 учебном году за парты сели 24,9 тысячи школьников

30 сентября, PrimaMedia. Система образования в последние несколько лет меняется особенно быстро. Вводятся принципиально новые методики и направления, электронный учёт и удалённое обучение, строятся современные здания, оборудуются классы. О том, как выглядит ситуация в этой сфере сегодня в Южно-Сахалинске в интервью корр. ИА SakhalinMedia рассказала директор городского департамента образования Анастасия Киктева.

– Анастасия Николаевна, хорошо ли у нас начался учебный год?

– В этом году за парты сели 24,9 тысячи школьников – больше, чем в прошлом сезоне. Мы уже практически четыре года подряд наблюдаем ежегодное увеличение контингента учащихся примерно на 5%.

В системе образования прошла серьёзная работа по подготовке учреждений к учебному году. Около 240 млн рублей потрачено на различные ремонтные работы. В ряде дошкольных учреждений эти работы ещё будут проходить до конца ноября.

В августе мы провели первый муниципальный педагогический совет, где были поставлены основные задачи на учебный год. Это развитие кадрового потенциала и системы наставничества среди педагогов, повышение качества образования через работу со слабоуспевающими, подготовка к основным экзаменам 9-х и 11-х классов, развитие направлений технического творчества и естественно-научного в дополнительном образовании. Задачи очень серьёзные. Будем их выполнять.

– То есть демографического провала сейчас нет?

– Нет, число школьников прирастает, причём пропорции очень интересные: около 44% учащихся приходится на 1–4 классы. Также увеличилось количество воспитанников в дошкольных учреждениях, их сегодня 13 тысяч, но это связано прежде всего со вводом в прошлом году новых детских садов №47 и №28.

– А когда появятся новые школы?

– В настоящий момент в Южно-Сахалинске опережающими темпами идёт строительство пяти образовательных учреждений. Первое – это школа в Дальнем на улице Байкальской. Сейчас уже технологически готова коробка, заканчивается тепловой контур, вставляются окна. Сдача запланирована на 2021 год. Школа на 550 мест, в ней будут обучаться школьники с 1 по 11 класс.

В гимназии №1 и в школе №26 ведётся строительство двух пристроек – фактически это отдельные корпуса для начальных классов на 480 мест. Особо отмечу, что для них использовались типовые решения, что позволяет и сэкономить, и ускорить постройку. По плану сдача должна состояться в 2021 году, но есть надежда, что школьники войдут в эти корпуса уже 1 сентября 2019 года.

До конца текущего года также будет заключён контракт на строительство идентичного корпуса для школы №6, сейчас проект находится на стадии обоснования инвестиций. Кроме того, возводится корпус дополнительного образования к гимназии №3.

В Луговом идёт строительство очень серьёзного, ожидаемого объекта – школы на 260 мест для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас в городе есть такая коррекционная школа "Надежда", где занимается 180 человек, но её недостаточно. В новом здании создаются условия для организации школы полного дня, предусмотрены специализированные помещения для получения базовых профессий, таких как уборщик служебных помещений, штукатур-маляр, работник сельского хозяйства.



Анастасия Киктева. Фото: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

– Когда город сможет полностью перейти на учёбу в одну смену?

– Для начальных классов по плану это должно произойти в 2022 году, для остальных – до 2025 года. С учётом уже названных мероприятий мы введём около 2,5 тысячи новых мест, а в настоящий момент во вторую смену занимается 8,1 тысячи школьников. Поэтому дополнительно будем изыскивать необходимые площади. Например, уже освобождены и введены в учебный процесс занимаемые сторонними организациями помещения в школах №1, №4 и №5.

Однако занятия в одну смену – это не только учебные помещения, но и сопутствующие: гардеробные, обеденные залы, спортзалы. Поэтому задача решается комплексно.

В администрации города рассмотрены планы и определены земельные участки для строительства дополнительных школ и пристроек, сейчас идёт согласование в областном министерстве образования. Аналогичная работа ведётся и для дошкольных учреждений.

– Можно ли подробней про очереди в детских садах?

– На начало учебного года дошкольным образованием охвачено 13,2 тысячи детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Но если от 3 лет очередь полностью ликвидирована, то для детей с 2 до 3 лет проблема остаётся. Есть у нас и несколько групп для детей с 1,5 до 2 лет, но, к сожалению, воспользоваться данной услугой образования могут только семьи-первоочередники, и здесь проблема стоит довольно остро.

На учёте у нас более 7 тысяч детей в возрасте до 3 лет, хотя далеко не все они нуждаются в предоставлении мест. Скажем, по закону об образовании уходом охватываются дети с 2 месяцев, да и не все родители собираются отдавать своего ребёнка в дошкольное учреждение.

– Получают ли "зелёный свет" частные детсады?

– В 2015 году мы всерьёз занялись этим вопросом и смогли вывести четыре такие группы из теневого бизнеса, ими было охвачено 124 ребёнка. Частники могут предоставлять услуги, пока недоступные для муниципалитета – например, принимать детей от года или использовать специализированные программы, как в одном из детских садов Южно-Сахалинска, где дети обучаются сразу на двух языках – английском и русском.

В настоящий момент у нас 12 официальных групп присмотра и ухода с санитарными допусками, три частных детских сада, имеющих лицензии на образовательную деятельность. Их работой охвачено около 500 детей – это примерно как два муниципальных детских сада. Стоимость составляет от 19 до 25 тысяч рублей в месяц, в зависимости от объёма услуг.

Город поддерживает индивидуальных предпринимателей, рекламирует их, предоставляет субсидии. Получают они компенсацию и от области.

– Как показывает себя электронная очередь для записи ребёнка в первый класс? Меньше ли стало конфликтных ситуаций?

– Мы уже два года записываем в электронной системе детей, не только в первые классы, но и на вакантные места со 2 по 11 класс. Система зарекомендовала себя очень хорошо, она абсолютно прозрачна. Все заявления попадают в единую открытую электронную базу данных и формируют единую очередь. Сегодня вопросов, связанных с соблюдением коррупционного законодательства, у родителей практически не возникает.

К сожалению, удовлетворить всех, кто хочет попасть в наиболее популярные учебные учреждения, нельзя. Поэтому недовольные будут всегда, но равный доступ для всех обеспечен. В сложных случаях мы ведём индивидуальную работу, подбираем для ребёнка образовательное учреждение поближе к месту проживания.

– Ряд детских садов недавно был преобразован в автономные организации. Насколько это себя оправдало?

– Сегодня в городе 54 дошкольных учреждения, из них 30 стали автономными. Предпосылкой для этого были величина учреждения, предоставление платных услуг, грантовая деятельность – то есть привлечение дополнительных средств. Всё это требует большей финансовой самостоятельности, которую и обеспечила новая форма организации.

В целом она показала себя положительно именно для данных учреждений. Что касается остальных, то к изменению системы следует подходить избирательно, она подходит не для всех.

Благодаря новшеству, в детских садах, в частности, развиваются интересные новые платные направления, пользующиеся популярностью. Кроме уже традиционных, таких как подготовка к школе, занятия по английскому языку или хореографии, у нас появился корейский язык и прочее. Полученные от этой деятельности дополнительные средства идут на заработную плату педагогов, на развитие учреждения.

– В последнее время появилось ещё одно модное направление – робототехника...

– Да, у нас в основном развиты художественно-эстетическое, спортивное, туристско-краеведческое направления. И мы видим большой спрос родителей на технические дисциплины, это не только робототехника, но и IT, программирование, компьютерное моделирование, естественнонаучное направление.

На это направлена правительственная программа "Кванториум", и второй такой "Кванториум" в Сахалинской области будет в строящемся корпусе гимназии №3. Там планируется пять направлений: "Робоквант", "Биоквант", "Геоквант", "IT-квант" и "VR-квант" (то есть дополненная реальность).

В этом году при поддержке областной думы мы охватили этим направлением и дошкольников – восемь детских садов получили гранты на закупку технического оборудования, а приглашённый методист из Челябинска в августе провёл курсовую подготовку для 23 педагогов детских садов. В следующем году дошкольные учреждения уже должны принять участие во втором робототехническом конкурсе "Икарёнок".

– Не получится ли так, что мы воспитываем технически одарённых школьников для материковых вузов? Ведь на острове дальнейших перспектив обучения для них мало.

– Это не совсем так. Сегодня происходит цифровизация и автоматизация процессов внутри многих классических профессий. Например, учитель уже стоит у цифровой доски, работает за автоматизированным рабочим местом с электронным журналом. Он использует современные технологии. То же самое можно сказать о профессии врача, диспетчера и других. Поэтому мы здесь говорим о развитии содержания самых популярных видов деятельности.

– Какова в городе сейчас потребность в педагогических кадрах?

– В этом году в наши школы и дошкольные учреждения пришло 84 молодых специалиста. Фактически на начало учебного года имелись лишь единичные вакансии по разным предметам.

Но мы помним, что строительство новых школ влечёт за собой необходимость подготовки новых кадров для них. Людей потребуется больше. Поэтому выходим с предложениями о том, чтобы в университетах выделялось больше квот для обучения на нужных направлениях.

Работают и такие формы поддержки, как предоставление жилья для молодых специалистов. В этом году мы впервые попробовали заключить договоры о целевом обучении – двое молодых педагогов-математиков, только закончивших СахГУ, трудоустроены в школы Южно-Сахалинска.

– Не связано ли отсутствие вакансий с тем, что учителя поневоле работают сверх нормы?

– То время, когда учителя вели большую нагрузку, практически прошло. Мы видим, что на педагога в среднем приходится 1,5 ставки, это нормальная, рабочая нагрузка. То есть принятые ранее властями меры принесли свой положительный эффект.

– Если бы ваш коллега с Дальнего Востока рассматривал возможность работы в Южно-Сахалинске, что бы вы ему рассказали?

– У нас хорошая система оплаты труда с доплатами, которая позволяет иметь достойный заработок. Существующие вакансии есть на сайте департамента образования, они постоянно обновляются. И мы рады будем рассмотреть каждое резюме от специалистов, которые планируют к нам приехать.